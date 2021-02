Rangsdorf

Die Größenordnung der Wohneinheiten auf dem Rangsdorfer Bücker-Gelände bleibt vorerst doch bei rund 700 Wohneinheiten. Anfang Februar hatte die CDU Rangsdorf gemeldet, dass der Investor Terraplan mehr als tausend Wohneinheiten plane.

Für Terraplan erklärte der Geschäftsführer Erik Roßnagel, dass sich an den Daten seit dem Ideenwettbewerb im vergangenen Jahr nichts geändert habe. „Wir gehen weiterhin von rund 700 Wohneinheiten aus.“ Die tausend Wohneinheiten seien ein Missverständnis, das in einer Videokonferenz mit der örtlichen CDU entstanden sei. So habe Terraplan erklärt, dass man beabsichtige, zunächst mit dem Bau von rund 150 Wohneinheiten pro Jahr zu beginnen. „Auf die Frage nach der gesamten Bauzeit haben wir dann erklärt, dass wir von rund zehn Jahren ausgehen“, sagte Roßnagel. „Ohne allerdings hinzuzufügen, dass wir nicht zehn Jahre lang die 150 Wohneinheiten jährlich bauen werden.“

Es bleibt bei rund 700 Wohneinheiten

Auf Nachfrage der MAZ trat der Terraplan-Geschäftsführer damit dem Eindruck entgegen, das Bücker-Gelände solle zu einer Art Gropiusstadt werden, wie Jan Mühlmann-Skupien (FDP) es formuliert hatte, nachdem die Zahl von mehr als tausend Wohneinheiten in die Öffentlichkeit gelangt war. „Die Zahl von rund 700 Wohneinheiten hat sich seit dem Wettbewerb nicht verändert“, sagte Roßnagel. Grundsätzlich hänge die Zahl der Wohneinheiten aber auch davon ab, welche Wohnungsgrößen die Gemeinde und das Unternehmen Terraplan letztlich vereinbaren. „Wenn die Gemeinde viele Ein- und Zweizimmerwohnungen haben möchte, dann steigt die Zahl“, fügte er hinzu.

Ursprünglich hatte Terraplan im vergangenen Jahr etwa 700 bis 750 Wohneinheiten veranschlagt. Das war die Vorgabe für die Architekturbüros, die sich am Ideenwettbewerb um das ehemalige Bücker-Gelände und den Rangsdorfer Flughafen beteiligt hatten. Einige Gemeindevertreter wie Hartmut Rex, Fraktionsvorsitzender der Linken, finden auch das bereits zu viel. „Wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass zwischen 300 und 350 Wohneinheiten entstehen“, hatte er im Oktober vergangenen Jahres im Gespräch mit der MAZ gesagt. Rex ist sich mit seinem Fraktionskollegen Clemens Wudel einig in dem Wunsch nach einem Anteil Sozialwohnungen auf dem Bücker-Gelände.

Bücker erst im März-Bauausschuss

Aktuell ist die Verwaltung der Gemeinde dabei, alle notwendigen Voraussetzungen für die weitere Planung zu schaffen. „Da noch ein paar Unterlagen fehlen, mussten wir das Thema Bücker-Gelände von der Tagesordnung des Bauausschusses am 25. Februar nehmen“, sagte Bürgermeister Klaus Rocher (FDP) in der vergangenen Woche. Ziel der Verwaltung ist nun, das Thema komplett in der nächsten Bauausschusssitzung im März auf der Tagesordnung zu haben.

Von Udo Böhlefeld