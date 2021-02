Rangsdorf

Einer Pressemitteilung der CDU Rangsdorf zufolge geht der Investor Terraplan auf dem Rangsdorfer Bücker-Gelände inzwischen von mehr als 1000 neu zu bauenden Wohneinheiten aus. Bisher wollte Terraplan dort 750 Wohneinheiten errichten.

In Rangsdorf wird seit Monaten über die Entwicklung des Bücker-Geländes und des ehemaligen Flughafens diskutiert. Um genauere Informationen zum Vorhaben zu gewinnen, hielt die Rangsdorfer CDU Mitte Januar eine Videokonferenz mit dem Investor Terraplan ab. Die Moderation übernahm die Bundestagsabgeordnete Jana Schimke (CDU). Die Rangsdorfer Bürger beschäftigt das Ausmaß des Projekts und die Frage, ob Rangsdorf ein Projekt dieser Größe verträgt.

Mehr als 1000 Einheiten

Bisherigen Überlegungen zufolge war von weniger Wohneinheiten die Rede. Zuletzt beim Ideenwettbewerb im vergangenen Jahr waren die beteiligten Architekturbüros davon ausgegangen, dass auf dem etwa 90 Hektar großen Gelände rund 750 Wohneinheiten entstehen sollen. Nach den Informationen, die die CDU während der Videokonferenz erhielt, seien nun „weit mehr als 1000 Einheiten“ im Gespräch. Terraplan war für eine Bestätigung dieser Zahlen am Donnerstag nicht zu erreichen.

Der Vorstand der CDU Rangsdorf habe nach der gemeinsamen Konferenz mit Terraplan intensiv über das Konzept diskutiert und beraten. Wie von den anderen Fraktionen in der Gemeindevertretung wird das Terraplan-Konzept auch von der CDU Rangsdorf grundsätzlich unterstützt. „Allerdings ist die Anzahl der geplanten Wohneinheiten zu groß“, heißt es von Marco Kramer, dem stellvertretenden Vorsitzenden der CDU Rangsdorf. „Der dadurch zu erwartende Zuwachs von 2000 Einwohnern und mehr hat Konsequenzen für die Gemeindepolitik.“

Infrastruktur an den Grenzen

Schon heute stößt die Gemeinde bei ihren Infrastrukturaufgaben an Grenzen. Darin sind sich alle Fraktionen in der Gemeindevertretung einig. Die Zahl von mehr als tausend Wohneinheiten „macht denn auch erstmal Bauchschmerzen“, so einer der beiden Fraktionsvorsitzenden der SPD/Grünen in der Gemeindevertretung, Stephan Wilhelm (SPD). Jan Mühlmann-Skupien, Fraktionsvorsitzender der FDP, formuliert etwas drastischer: „Wir wollen auf keinen Fall eine Gropiusstadt dort.“ Und Juliane Stärke (Die Rangsdorfer) hatte schon im Herbst vergangenen Jahres im MAZ-Interview gesagt: „Ich möchte lieber weniger als mehr Zuzug haben.“ Dabei stand zu dem Zeitpunkt noch die Zahl siebenhundert im Raum.

Auch der Vorstand der CDU Rangsdorf ist besorgt, ob ein so großes Projekt funktionieren kann. Unter anderem müssen neue Kita-, Schul- und Hortplätze geschaffen werden. Auch für den durch den Einwohnerzuwachs zu erwartenden zusätzlichen Verkehr braucht es eine Lösung. Die CDU befürwortet daher eine zu Rangsdorf passende, umsichtige Bebauung des denkmalgeschützten Bücker-Geländes mit wesentlich weniger Wohneinheiten. Dabei seien jährliche Obergrenzen von maximal zu errichtenden Wohnungen verbindlich zu bestimmen.

Baustellenverkehr aus Groß Machnow heraushalten

Große Probleme erwarten die Rangsdorfer Gemeindevertreter auch hinsichtlich des zu erwartenden Baustellenverkehrs. Grundvoraussetzung für größere Baumaßnahmen ist die Benutzbarkeit des Nord-Süd-Verbinders als Erschließung. Mittelfristig bedarf es zwingend einer Aus- und Zufahrt über die Dresdner Bahn in und aus Richtung Pramsdorf/Groß Machnow, „die den Baustellenverkehr aus Groß Machnow heraushält“, sind sich die Gemeindevertreter einig. Ende Februar soll es in einer Art Bauausschuss-Spezial um das Bücker-Gelände und viele Details gehen. „Die anteilige oder vollständige Finanzierung von Kita-, Hort- und Grundschulkapazitäten durch den Investor muss vertraglich verbindlich vereinbart werden“, erwartet die CDU. Stephan Wilhelm hofft, dass dann auch erste Entwürfe der städtebaulichen Verträge vorliegen, die viele Details regeln.

Von Udo Böhlefeld