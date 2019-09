Rangsdorf

Nach der Bürgermeisterwahl in Rangsdorf steht fest, dass die Bewohner am 22. September eine Stichwahl erwartet, bei der Klaus Rocher ( FDP) und Oliver Scharfenberg (Die Rangsdorfer) gegeneinander antreten.

Beide haben am Wahlsonntag nicht die Zahl der Stimmen erhalten, die nötig gewesen wären, um neuer Bürgermeister von Rangsdorf zu werden.

Klaus Rocher, Bürgermeister seit 2003, erhielt 48,61 Prozent. Allein im Wahlbezirk Grundschule Groß Machnow II gaben ihm 74,3 Prozent aller Wähler ihre Stimme. Oliver Scharfenberg, den insgesamt 36,12 Prozent der Rangsdorfer wählten, hatte in der Kita Spatzennest mit 46 Prozent den wahlbezirkweiten höchsten Stimmanteil.

Kein Durchmarsch von Klaus Rocher

Das Ergebnis der Bürgermeisterwahl beurteilen Kommunalpolitiker aus Rangsdorf unterschiedlich. „Meine Befürchtung, dass Herr Rocher durchmarschiert, ist zum Glück nicht passiert“, sagt Hartmut Rex (Linke).

Dass es zur Stichwahl zwischen dem amtierenden Bürgermeister und Oliver Scharfenberg kommt, finde er gut. Gleichzeitig überrasche ihn das Abschneiden von Christian Möller (Allianz für Rangsdorf) nicht, der am Sonntag mit 15,28 Prozent die wenigsten Stimmen aller Bürgermeisterkandidaten erhielt. „Er war im Wahlkampf kaum in Erscheinung getreten“, findet Hartmut Rex.

„Ziel erreicht, Klaus Rocher in die Stichwahl zu zwingen“

Dabei wertet Ralf von der Bank (Allianz für Rangsdorf) das Ergebnis seines Wählergruppenkollegen dennoch als Erfolg. „Das gesetzte Ziel, den amtierenden Bürgermeister Rocher in eine Stichwahl zu zwingen, konnte erreicht werden“, schreibt Ralf von der Bank in einem Newsletter der Allianz für Rangsdorf am Montag.

Gleichzeitig habe er sich zehn bis 14 Prozent mehr Stimmen für Christian Möller gewünscht. „Wir haben einen guten Wahlkampf gemacht, aber es hat nicht gereicht“, sagt der Gemeindevertreter.

Wechselstimmung unter Rangsdorfern vermutet

„Es gibt eine Wechselstimmung in Rangsdorf“, findet Detlef Schlüpen (Fraktion SPD-Grüne). Das verdeutlichen für den Gemeindevertreter die über 50 Prozent, die am Sonntag nicht Klaus Rocher ihre Stimme gegeben haben. „Er war die vergangenen acht Jahre Leiter der Verwaltung, aber hat nicht politisch agiert. Das merken die Menschen“, sagt Detlef Schlüpen.

Ob das am 22. September dazu führt, dass Oliver Scharfenberg die Stichwahl gewinnt, wisse er nicht. Trotzdem hätten ihn die 48 Prozent für Klaus Rocher überrascht. „Ich hätte mit weniger gerechnet“, sagt der Gemeindevertreter.

Die Wechselstimmung kann Jan Mühlmann-Skupien ( FDP) nicht erkennen, zumal es bei der Kommunalwahl im Mai seiner Meinung nach bereits den Wechsel gegeben habe, der in Rangsdorf nötig war: „Wir haben eine neue Gemeindevertretung, die deutlich besser funktioniert. Der Bürgermeister ist nicht das Problem der Gemeinde gewesen“, sagt der Gemeindevertreter.

Von Fabian Lamster