Peter Hussock hat ein großes Ziel. Hussock, Geschäftsführer eines Büroausstatters in Rangsdorf, führt ein 40 Jahre altes Unternehmen, das sein Vater gegründet hat. Es ist ein traditionelles Handelsunternehmen, aufgebaut nach den Bedürfnissen vergangener Tage. Aber Peter Hussock arbeitet daran, die Firma so bald wie möglich klimaneutral zu machen.

Die Unternehmensgeschichte begann am 1. Januar 1979, als Hussocks Vater Peter Hussock senior in der Rangsdorfer Seebadallee eine Büromaschinenwerkstatt eröffnete. Im Wendejahr wandelte er das Unternehmen zum Büromaschinenvertrieb mit Serviceleistungen um. Ein Jahr später trat das Unternehmen der Soennecken-Einkaufsgenossenschaft bei.

Modernisierung eines traditionsreichen Unternehmens

Seither umfasst das Angebot alles von Papier und Stift über den Bürocomputer und Drucker bis hin zur Büromöbelausstattung.Hussocks Sohn Peter Hussock übernahm das Unternehmen im Jahr 2000 und hat schon deutliche Spuren hinterlassen. Der Unternehmenssitz ist modernisiert, zur großen Fahrzeughalle gehört natürlich auch eine Ladesäule für E-Fahrzeuge.

Es ist vor allem der eigene Nachwuchs, der Peter Hussock dazu gebracht hat, in Klima-Kategorien zu denken. „Ich möchte, dass auch deren Kinder noch eine Zukunft haben“, begründet er sein Engagement. Peter Hussock hat eine Solaranlage installiert, um die Stromkosten zu senken. Und weil sein Herz „wirklich ein bisschen grün ist“, wie er sagt, habe sich die Familie auch ein E-Auto zugelegt.

Engagement für Klimaschutz

Hussock hat Drucker des Herstellers Kyocera ins Programm aufgenommen, weil deren Toner CO2-neutral hergestellt werden. Er unterstützt auch die Klima-Initiative Print Green, die seit 2019 dafür sorgt, dass durch Umweltprojekte in Indien und Uganda ein Ausgleich geschaffen wird. Die Hussock-Büroausstattungen wird in der Initiative noch für mindestens drei Jahre engagiert sein.

Der Weg dahin war aber steinig, sagt Peter Hussock junior. Als er in den Betrieb des Vaters einstieg, war er jung und ahnungslos. „Ich wusste noch nicht, was ein Heftstreifen ist“, sagt er. Im Familienbetrieb musste jeder mit anpacken, Peter Hussock lernte schnell, absolvierte eine Ausbildung, legte auch die Meisterprüfung ab. „Damals haben wir auch haufenweise Kataloge bekommen, aus denen man auswählen konnte.“ Die Oma hat die Buchhaltung gemacht, Mutter Hussock schrieb die Rechnungen. Auf Schreibmaschinen wie sie im Empfangsbereich von Hussock noch heute ausgestellt sind.

Jahre später kamen die ersten Computer. Peter Hussock erinnert sich: „Die kamen noch mit Diskettenlaufwerken, die eine dreiviertel Stunde zum Einlesen brauchten. Ich habe daneben mein Bett aufgeschlagen und die Rechner mit Disketten gefüttert, um letztendlich ein Netzwerk aufzubauen.“

Zeitenwende. In diesem Jahr ist zum letzten Mal ein Katalog in Papierform der Firma Hussock erschienen. Künftig gibt es nur noch den Webshop, wer einen Katalog haben möchte, bekommt einen neutralen Katalog der Einkaufsgemeinschaft. Vom Heftstreifen über Druckerzubehör bis zum Bürorechner ist dort alles enthalten. „Möbelbestellung, das geht in der Regel telefonisch“, sagt Hussock. „Oder wir fahren zum Kunden und machen ein Aufmaß, sprechen dort alles durch.“ Dabei ist auch Ergonomie immer ein Thema. „Wir arbeiten mit einem großen Hersteller zusammen, die wissen am besten, wie man sitzen sollte.“

