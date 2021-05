Rangsdorf

Neunundzwanzig CO2-Messgeräte sollen in Rangsdorfer Schulen und Kitas für frische und gesunde Luft sorgen. Die Spende der Schierstädt’schen Erbengemeinschaft verteilt Jan Mühlmann-Skupien, Vorsitzender des Ortsbeirates Groß Machnow und FDP-Fraktionsvorsitzende in der Gemeindevertretung, zurzeit an die entsprechenden Einrichtungen.

Technik im Holzgehäuse

Robin, so der Name der Messgeräte, zeigt grünes Licht, so lange die Luft im Klassen- oder Kitaraum genug Sauerstoff enthält. Steigt der CO2-Anteil, schläg Robin Alarm wie eine Ampel. Das Licht wechselt auf Rot. Höchste Zeit, die Fenster zu öffnen. Die ersten Berichte aus den Schulen, in denen Robin schon über die Luftqualität wacht, zeigen: Die Kinder achten aufmerksam auf Robin, um jede Gefahr einer Covid-19-Infektion zu verhindern. Die Technik von Robin steckt in einem Holzgehäuse, die Technologie erahnt man kaum. Lediglich das Kabel für die Stromversorgung, das am Ende einen USB-Anschluss hat, weist auf einen technischen Gegenstand hin.

Die Erbengemeinschaft von Schierstädt – die Familie kommt aus Groß Machnow – hat die Messgeräte der Gemeinde für Schulen und Kitas zur Verfügung gestellt. „Inzwischen wissen wir ja, dass der CO2-Gehalt in der Luft viel mit der Ansteckungsgefahr zu tun hat“, sagte Hans-Friedrich von Schierstädt gegenüber der MAZ. „Wir fanden deshalb, dass es wichtig ist, in der Richtung etwas für Schulen und Kitas zu tun.“ Erfreut ist er deshalb auch über die Reaktion aus Rangsdorf: „Noch am selben Tag erreichte mich eine Dankes-E-Mail von der Grundschule“, sagt er gegenüber der MAZ am Telefon und hofft, dass sich die CO2-Messgeräte zur Erhaltung der Gesundheit bewähren.

Netzteile für die Ur-Robins

Jan Mühlmann-Skupien ist davon überzeugt, dass die Ampeln im Holzgewand dazu beitragen, dass sich Vorfälle wie im vergangenen Jahr, wo ganze Kitas in Rangsdorf wegen der Corona-Infektionen schließen mussten, nicht wiederholen. Er hat von den insgesamt 29 Robins bereits 15 in der Grundschule in Groß Machnow an Mann und Frau gebracht. Sie messen dort die Kohlendioxidkonzentration in den Klassenräumen und geben das Signal zum Lüften. Weitere fünf Exemplare werden künftig in der Oberschule in der Großmachnower Allee stehen, der Rest soll in den Kindertagesstätten für frische Luft sorgen. „In Corona-Zeiten ist es besonders wichtig, dass wir darauf achten“, findet er. „Aber auch im normalen Schulalltag ist verbrauchte Luft ja nicht unbedingt lernförderlich“, fügt er augenzwinkernd hinzu.

Mühlmann-Skupien hat darüber hinaus einen kleinen Anteil an den CO2-Messgeräten selbst gesponsert. „USB-Netzteile zu bekommen ist momentan offenbar schwierig“, sagt er. Die Ur-Robins kamen ohne diese Hilfe zur Stromversorgung in Rangsdorf an. Er hat sich die Hacken abgelaufen, um entsprechende Netzteile zu beschaffen.

