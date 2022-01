Rangsdorf

Ungewöhnliche Bilder vor dem Rangsdorfer Rathaus: Eine lange Menschenschlange wartete bei einigermaßen eisigem Wind am Donnerstagvormittag vor der Eingangstür, um sich bei der gemeinsamen Impfaktion von Gemeinde und Deutschem Roten Kreuz (DRK) gegen den Corona-Virus impfen zu lassen.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von 11 bis 17 Uhr konnten sich interessierte Rangsdorfer Bürgerinnen und Bürger im Rathaus ihren „Piks“ abholen. Es kamen dann auch mehr Impfwillige, als bei der Zahl der vorab vereinbarten Termine zu vermuten gewesen wäre. Statt wie ursprünglich geplant mit einem Arzt, hatte schon die Zahl der Anmeldungen Gemeinde und DRK bewogen, die Impfungen mit zwei Ärzten durchzuführen.

Die Ärzte hatten in Rangsdorf viel zu tun

Der Arzt Gerhard Holm und sein Kollege Felix Werneburg aus dem Impfzentrum Luckenwalde hatten trotzdem alle Hände voll zu tun. Dabei hieß es schon vorher auf der Internet-Seite der Gemeinde: „Aktuell sind alle Termine bereits vergeben.“

Warten auf die Impfung. Quelle: Udo Böhlefeld

Im Rangsdorfer Rathaus statt beim Hausarzt geimpft

Heike Wegmeyer ist nur eine von vielen Patientinnen an diesem Morgen, die ins Rathaus gekommen ist. Sie ist die ersten beiden Male bei ihrem Hausarzt geimpft worden, nun will sie sich hier boostern lassen.

Ihr Hausarzt könne ihr leider nicht sagen, wann er wieder Impfstoff bekommt. „Er weiß auch nicht, wie viel Impfstoff er bekommt und ob er überhaupt welchen bekommt.“ So hat sie sich entschieden, die Gelegenheit beim Schopfe zu ergreifen.

Impfstation im Südring-Center war nicht möglich

Schon länger hatte die Gemeinde zuvor versucht, eine ständige Impfeinrichtung im Südring-Center zu installieren. „Weil das mangels Ärzten nicht funktioniert hat, wollten wir den Impfbus des Landkreises zum Südring-Center holen“, sagte Rangsdorfs Bürgermeister Klaus Rocher (FDP).

Aber auch das scheiterte. Zu viel hätte in den zur Verfügung stehenden Räumen im Südring-Center verändert werden müssen. So öffnete die Gemeinde für die Impfaktion den Saal, in dem sich sonst Gemeindevertretung und Ausschüsse zu ihren Beratungen treffen.

Mehr als 156 Rangsdorfer geimpft

Dr. Gerhard Holm, sein Kollege Felix Werneburg und ein Team von fünf Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Roten Kreuzes aus dem Luckenwalder Impfzentrum brachten so Impfseren für mehr als 156 Rangsdorfer in die Gemeinde.

Lesen Sie auch Corona in TF: Nächtliche Ausgangssperre für Ungeimpfte gilt erneut

Wie viele es am Ende tatsächlich werden sollten, konnte am Mittag noch niemand sagen. Zwar hatten die Impfboten mehr als notwendig Impfstoff dabei, doch am Ende spielt ja auch der Faktor Zeit eine Rolle.

Wer ohne Terminvereinbarung am Donnerstagvormittag nicht zum Zuge kam, konnte es am späteren Nachmittag noch einmal versuchen. Außerdem soll Anfang nächsten Monats eine weitere Impfaktion folgen.

Geplant ist dafür der 4. Februar, aber der steht noch nicht hundertprozentig fest, heißt es von der Gemeinde. Das DRK hat zwar die Verantwortung für die Impfzentren und Impfaktionen im Landkreis. Es müssen sich aber immer erst Ärzte finden, die an dem jeweiligen Termin die Impfungen vornehmen. Ob es bei dem geplanten Termin bleibt, darüber wollen Gemeinde und DRK rechtzeitig informieren.

Keine großen Nachwirkungen bei Groß Machnowerin

Auch Sabine Gerth hat am Donnerstagmorgen die Chance zur Impfung im Rathaus genutzt - ohne lange Anfahrtswege in eines der Impfzentren in Luckenwalde oder Schönefeld. Sie ist gemeinsam mit ihrem Sohn aus dem Rangsdorfer Ortsteil Groß Machnow gekommen.

Sabine Gerth beim Stich in den Oberarm. Quelle: Udo Böhlefeld

Vom Stich in den Oberarm hat sie nicht viel bemerkt. „Auch bei den ersten beiden Impfungen war das unproblematisch. Wie es mir danach gegangen ist? Das Übliche eben. Wenn ich genau nachdenke: Ich hab es schon wieder vergessen“, sagt sie. Und fährt fort: „Aber an Nachwirkungen war da nicht viel.“ Unbedingt empfehlen will sie die Impfung aber trotzdem nicht. „Das muss schon jeder selbst entscheiden.“

Lesen Sie auch Corona in Teltow-Fläming: Inzidenz erstmals über 1000

An Donnerstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Teltow-Fläming wie an den Vortagen über dem Durchschnitt im Land Brandenburg. Die Omikron-Variante verbreitet sich zunehmend. Auf der Internet-Seite der Gemeinde Rangsdorf heißt es dazu: „Die Impfung gegen das Corona-Virus ist das wirksamste Mittel, um sich vor einer schweren Covid-19-Erkrankung zu schützen. Lassen Sie sich impfen!“

Von Udo Böhlefeld