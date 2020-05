Trotz Minimal-Betreuung: Rangsdorf verlangt volle Kita-Beiträge

Rangsdorf

Seit nicht einmal einer Woche haben die Kitas in Brandenburg damit begonnen, die Kinderbetreuung schrittweise zu öffnen, schon gibt es in der Gemeinde Rangsdorf ersten Streit um die Finanzierung. Dort sollen Eltern trotz der eingeschränkten Betreuung wieder den vollen Kitabeitrag zahlen.

Dabei hatte das Land etwas anderes angekündigt. Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) hatte am Montag verkündet, mit der Novelle der Eindämmungsverordnung den Weg für einen eingeschränkten Regelbetrieb in den Kitas zu bereiten.

Die neue Regelung sieht vor, dass von den Kitas angenommene Kinder einen Mindestrechtsanspruch auf Betreuung von vier Stunden an mindestens einem Tag in der Woche haben sollen. Dieser könne je nach Kapazität ausgeweitet werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Kinder in einer festen Gruppe betreut werden können und die geltenden Hygienebestimmungen eingehalten werden. Pro Raum dürfe jedoch lediglich eine Kindergruppe betreut werden. Unabhängig davon wird die erweiterte Notbetreuung für Kinder von Eltern mit systemrelevanten Berufen weitergeführt.

Ein Tag Betreuung in der Woche, trotzdem voller Beitrag

Eltern, die ihre Kinder in eine Kita mit sogenanntem eingeschränkten Regelbetrieb bringen, sollen vorerst keine Kita-Beiträge zahlen müssen. Aufgrund der Abstandsregelungen wird davon ausgegangen, dass die Kinder nur wenige Stunden in der Woche betreut werden können. Ab 1. Juli soll für Kinder, die in die eingeschränkte Regelbetreuung gehen, der Mindestbeitrag in Höhe von 12,50 Euro pro Monat fällig werden.

Das gilt offensichtlich nicht für alle. Der Bürgermeister der Gemeinde Rangsdorf, Klaus Rocher ( FDP), hat am Dienstag in einer Mitteilung auf der Website der Gemeinde mitgeteilt, dass Rangsdorf gesetzlich verpflichtet sei, „Beiträge für Kinder im eingeschränkten Regelbetrieb gemäß Betreuungsvertrag zu erheben“. Im Klartext heißt das: Die Eltern müssen wieder voll zahlen, auch wenn ihr Kind nur vier Stunden in der Woche betreut wird.

Eltern in Rangsdorf sind empört

Für einen Vater aus Rangsdorf ist das „eine bodenlose Frechheit“. Seit zweieinhalb Monaten war seine dreijährige Tochter nicht mehr in ihrer Kita. Er und seine Frau haben keinen Anspruch auf Notbetreuung, beide arbeiten im Home Office und betreuen nebenher ihre beiden kleinen Töchter.

„Das war eine der anstrengendsten Phasen in meinem Leben“, sagt der Familienvater. Neben der Arbeit organisieren er und seine Frau Betreuung und Home-Schooling für ihre drei und sieben Jahre alten Kinder. „Das bringt jeden an seine Grenzen.“ Er freue sich über die Möglichkeit, die Jüngere wieder zumindest zeitweise in die Kita bringen zu können. Dass er jedoch für einen halben Tag Betreuung in der Woche den vollen Beitrag zahlen soll, sieht er nicht ein. „Das entspricht nicht meinem Verständnis von einem Vertrag.“

Rocher : Brauchen gesetzliche Regelung zu Kita-Beiträgen

Bürgermeister Klaus Rocher sagt, er könne die Sorgen der Eltern gut verstehen. „Ich weiß, dass viele derzeit am Rand ihrer Belastbarkeit sind.“ Er hält die Pläne des Bildungsministeriums zur Öffnung der Kitas für nicht durchdacht. Er sei an die Kita-Beitragssatzung seiner Gemeinde gebunden und dürfe gar nicht anders handeln, als fällige Beiträge einzufordern.

„Solange es keine gesetzliche Regelung auf Landesebene gibt, wie mit den Beiträgen für den eingeschränkten Regelbetrieb verfahren wird, sind das für mich leere Ankündigungen“, sagt Rocher mit Blick auf die Aussage von Ministerin Ernst zur Beitragsfreiheit für die eingeschränkte Betreuung. Sollten die Kommunen später finanziell entlastet werden, könne „möglicherweise auf die Erhebung der Beiträge verzichtet werden“.

Vom Bildungsministerium des Landes gab es bisher keine Stellungnahme.

Von Feliks Todtmann