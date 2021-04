Rangsdorf

Silvio Ramelow kann auf fast Jahr 30 Jahre Feuerwehr-Erfahrung zurückblicken. Nach Stationen bei der Feuerwehr in Potsdam-Mittelmark und Ludwigsfelde ist er seit 2008 bei der Freiwilligen Feuerwehr Rangsdorf. Der Gemeindewehrführer blickt zurück auf ein denkwürdiges Corona-Jahr.

„Wir haben im vergangenen Jahr schnell auf die auf uns zukommenden Dinge reagiert“, sagt der Feuerwehrmann, der auch auf Erfahrungen aus dem Rettungsdienst zurückgreifen kann. Diese Erfahrungen, gute Beziehungen und auch ein Stück Instinkt sorgten dafür, dass Ramelow noch vor dem ersten Lockdown am 16. März Mund-Nase-Schutzmasken für die Kameraden der Feuerwehr organisierte. „Vierzig Stück haben wir hier in Rangsdorf behalten, zwanzig der Feuerwehr in Groß Machnow gegeben.“

Wir wissen nicht, was uns erwartet

Mit dem Lockdown und dem allmählich wachsenden Wissen über die Ansteckungsgefahren des Virus wurden dennoch schnell weitere Maßnahmen fällig. „Wir Feuerwehrleute kommen zuverlässig zum Einsatz“, sagt der Gemeindewehrführer, „wir wissen aber in vielen Situationen nicht, was uns erwartet.“

Feuerwehrmann oder -frau sein, heißt nicht nur Brände löschen. Ob als Ersthelfer vor Ort bei einem Verkehrsunfall, bei der Notöffnung einer Wohnungstür oder bei anderen technischen Hilfeleistungen: Eigentlich wissen die Helfer selten wirklich genau, was sie erwartet. Hat das zu bergende Verkehrsunfallopfer möglicherweise Corona – ohne es selbst zu wissen? Warum ist die hilflose Person hinter der Tür zusammengebrochen?

Strenges Anti-Virus-Regiment

Um sich gegen die Eventualitäten solcher Begegnungen mit dem Virus zu schützen hat der Gemeindewehrführer schnell ein strenges Anti-Virus-Regiment aufgebaut. „Wir fahren zu Einsätzen grundsätzlich mit Mund-Nase-Schutz.“ Denn, so Ramelow weiter: „Jeder Schritt aus der Wache erhöht eigentlich das Risiko. Schon beim Betreten der Feuerwehr oder des Feuerwehrgerätehauses prangt dem Besucher der obligatorische Hinweis auf das Tragen der Maske entgegen. Selbst an den Scheiben der Gruppenfahrzeuge ist ein Hinweis angebracht. „Und bei der Versorgung mit Masken und nötigem Desinfektionsmittel hat uns Bürgermeister Rocher bestens unterstützt“, lobt Ramelow die Gemeinde.

Desinfektionsmittel am Eingang zur Fahrzeughalle. Quelle: Udo Böhlefeld

Niemand muss, jeder kann

Auch wenn der Selbstschutz für den einzelnen Feuerwehrmitarbeiter ganz oben steht, trotz Masken, Desinfektionsmitteln und Schutzanzügen in den Fahrzeugen: Ganz auszuschließen ist der Kontakt zu Corona-positiv getesteten Menschen nicht. „Passiert das im Einsatz, dann fahren die davon betroffenen Kollegen in einem separaten Wagen zurück. Erst wenn sichergestellt ist, dass niemand infiziert ist, nehmen die ihren Dienst wieder auf“, so Ramelow.

Folgerichtig ist, dass die Kameradinnen und Kameraden früh ein Angebot bekommen haben, sich impfen zu lassen. „Niemand muss, jeder kann“, sagt der Feuerwehrchef. Von den rund 75 Feuerwehrleuten aus Rangsdorf und Groß Machnow haben etwa 50 das Angebot angenommen. „Wir tragen ja auch Verantwortung, selbst möglichst niemanden anzustecken.“

Von Udo Böhlefeld