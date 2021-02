Rangsdorf

Die Situation rund um die Kita „Spatzennest“ scheint sich gerade wieder zu beruhigen. Die Gemeinde Rangsdorf gibt in einer Pressemitteilung bekannt, dass durch das Gesundheitsamt Coronatests in der Kita durchgeführt wurden. Nun sind die Ergebnisse bekannt.

Zuvor hatten sich zwei Kinder, die in der Rangsdorfer Kita betreut wurden, mit dem Corona-Virus infiziert (die MAZ berichtete). Aus diesem Grund musste die Kita vorübergehend in den Notbetrieb gehen. Jetzt, nachdem alle Testergebnisse feststehen, kann die Gemeinde aber Entwarnung geben.

Sowohl bei den getesteten Kindern als auch bei den Erzieherinnen und Erziehern waren alle Ergebnisse negativ, heißt es. Die Erziehungskräfte müssen nun noch die Zeit der Quarantäne abwarten, die ihnen am Montag angeordnet wurde. Nach Beendigung dieser Quarantäne können sie an wieder in der Kita ihrer Arbeit nachgehen.

