Neben Hilfsorganisationen und Unternehmen fahren auch viele Leute privat nach Polen, um dort zu helfen oder Spenden abzugeben. Anna Jenz ist schon einmal nach Polen gefahren, um Sachen abzugeben. In Zukunft will sie noch mehrmals hin.

Anna Jenz fährt mit ihrem Mann regelmäßig nach Polen, um ihre Familie zu besuchen. Als eine Bekannte aus Polen von einer Hilfsaktion berichtete, wollte sie sofort helfen. Sie sammelt in Deutschland Spenden ein und bringt sie dann nach Polen, wo schon über 300 000 Flüchtende die polnisch-ukrainische Grenze überquert haben. „Ich kann mir nicht vorstellen, nicht zu helfen. Schließlich fahre ich eh nach Polen“, sagte Jenz.

Spenden werden in Königs Wusterhausen, Zeuthen und Rangsdorf angenommen

Die Spenden bringt Jenz zu einer Schule in Polen, wo ihre Bekannte arbeitet. Dort wird ein Teil der Sachen an die Flüchtenden verteilt und der andere Teil kommt in die Ukraine. Die erste Ladung brachte Jenz am Montag nach Polen. Ihr ganzer Wagen war voll. „Ich habe nicht erwartet, dass sich so viele Leute melden. Ich habe mich sehr darüber gefreut“, sagte sie. Am Anfang habe sie nur ihren Bekannten Bescheid gegeben, aber ihre Aktion hat sich rumgesprochen. Am Freitag wird sie wieder nach Polen fahren. Mittlerweile ist ihr Lager voll und sie muss jetzt schon etwas in ihren Wagen packen. Jenz erwartet noch weitere Spenden. Vor allem hofft sie auf warme Jacken und warme Decken. Das brauchen die Geflüchteten am dringendsten. Neben warmen Sachen brauchen sie auch haltbare Lebensmittel, wie Büchsen oder Milch für Kleinkinder.

Jeder, der Spenden will, kann die Sachen zu den Deutschen Postfialen in Königs Wusterhausen (Rosa-Luxemburg Straße), in Zeuthen ( Miersdorfer Chaussee) oder in Rangsdorf (Seebadallee) bringen.

Viele Flüchtlinge aus der Ukraine erwartet

Jenz persönlich kann die Leute nicht verstehen, die nicht helfen wollen. „Wir haben hier Wohnungen und wir haben hier Essen, die haben nichts mehr“, sagte Jenz. „Die helfen mir nicht, warum sollte ich helfen“, habe sie schon von ein paar Leuten gehört. Für Jenz sind die Situationen nicht vergleichbar. „Die mussten ihre Heimat verlassen. Es ist grausam“, sagte sie.

In Zukunft will Jenz noch weiterhin helfen. Am Wochenende wird sie ihren Eltern in Polen helfen, dass Gästezimmer für Ukrainer herzurichten. Außerdem will sie noch weitere Fahrten nach Polen machen, da die Hilfsaktion in Polen in den nächsten Tagen noch viele weitere Flüchtlinge erwartet.

Von Laura Verseck