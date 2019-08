Darum darf ein Wahlbanner an die Rangsdorfer Brücke – und Plakate an die Laternen und Bäume

Rangsdorf - Darum darf ein Wahlbanner an die Rangsdorfer Brücke – und Plakate an die Laternen und Bäume Oliver Scharfenberg erstritt sich vor Gericht das Recht, ein Wahlbanner an einem Brückengeländer aufzuhängen. Jetzt sagt die Gemeinde, dass durch das Urteil auch Plakatierungen an Bäumen und Laternen möglich sei

Banner erlaubt: Oliver Scharfenberg (li.) und sein Vater Bernhard Scharfenberg bringen nach dem Sieg vor Gericht das Banner an der Brücke in Rangsdorf an Quelle: Marlene Schmidt