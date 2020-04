Scharfenberg will nicht mehr kandidieren

Rangsdorf

Oliver Scharfenberg, Vorsitzender des Vereins „Die Rangsdorfer“ und Mitglied der gleichnamigen Fraktion im Gemeinderat, zieht sich aus dem Vorstand des Vereins zurück. Die Amtszeit der Vorstandsmitglieder des Vereins beträgt laut Satzung zwei Jahre. Im Mai wählen die Mitglieder des Vereins daher einen neuen Vorstand. Oliver Scharfenberg, der im vergangenen Jahr auch noch zur Bürgermeisterwahl angetreten war, nutzt diese Gelegenheit und zieht sich aus dem Vereinsvorstand zurück. „Vor einigen Monaten habe ich ein neues Unternehmen gegründet. Durch die jetzige Corona-Krise muss ich mich voll auf mein Unternehmen konzentrieren“, begründet er seinen Rückzug. Der Vereinsvorsitz erfordere viel Zeit, so Scharfenberg weiter. „Diese Zeit habe ich jetzt nicht mehr.“

Stellvertreter Thormann übernimmt

Juliane Stärke, stellvertretende Vorsitzende der Gemeinderatsfraktion „Die Rangsdorfer“ bestätigte den Rückzug Oliver Scharfenbergs gegenüber der MAZ. „Herr Scharfenberg hat uns gegenüber mitgeteilt, dass er aufgrund seiner beruflichen Situation nicht mehr für den Vorstand kandidieren möchte. Nach Satzung ist er bis Mitte Mai weiterhin Vorsitzender, allerdings steht er bereits jetzt nicht mehr für die Arbeit zur Verfügung. Sein Stellvertreter Manuel Thormann hat deshalb die Vereinsführung übernommen.“ Oliver Scharfenberg will weiter Mitglied im Verein bleiben. „Es ist schön, dass andere die Versprechen des Vereins weiter umsetzen werden“, sagte er. „Ich wünsche dem neuen Vorstand dabei viel Erfolg“, so weiter.

Scharfenberg bleibt Gemeindevertreter

Wegen der beruflichen Situation Scharfenbergs habe es bereits im Januar Gespräche in der Fraktion gegeben, die zu einem Wechsel des Vorsitzes im Wirtschafts- und Finanzausschuss der Gemeinde geführt habe, erklärte Stärke. „In der Fraktion „Die Rangsdorfer“ sind wir aber wie von den Rangsdorfer Bürgern gewählt auch weiter vertreten.“ Sie trat damit Gerüchten entgegen, denen zufolge Scharfenberg auch aus der Gemeinderatsfraktion ausscheidet. Es war zuletzt zu Auseinandersetzungen in der Fraktion gekommen, weil Scharfenberg nach Auffassung des Fraktionsvorsitzenden Manuel Thormann mehrfach ohne Wissen der anderen Fraktionsmitglieder agiert habe. So hatte Oliver Scharfenberg sich mit einer Vielzahl von Anfragen an Bürgermeister Rocher ( FDP) gewendet, die nach Meinung vieler Gemeinderatsmitglieder – auch aus den eigenen Reihen – die Arbeit der Verwaltung und der Gemeindevertretung behindere. Stärke bestätigte, dass alle vier Mitglieder der Ratsfraktion im Gemeinderat bleiben. Der Verein „Die Rangsdorfer“ will Mitte Mai nun in einer virtuellen Sitzung nun einen neuen Vorstand wählen.

