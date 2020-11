Rangsdorf

Die Bürgerinitiative und zugleich eingetragener Verein „Die Rangsdorfer“ sieht sich zu Unrecht von seinem ehemaligen Vorsitzenden Oliver Scharfenberg diskreditiert. Der Verein geht inzwischen juristisch gegen sein ehemaliges Mitglied vor.

Der Streit zwischen Scharfenberg und den Rangsdorfern geht schon eine Weile. Anfang März distanzierten sich Fraktionskollegen von Scharfenberg. Der Gemeindevertreter hatte den Rangsdorfer Bürgermeister Klaus Rocher ( FDP) mit einer Unzahl von Anfragen eingedeckt, erschien aber selbst wiederholt nicht zu den Sitzungen, auf denen die Anfragen beantwortet wurden. Im weiteren Verlauf legte er zunächst seine Vorstandsfunktionen bei den Rangsdorfern nieder, später verließ er den Verein gänzlich.

Einen Stern vom Ex-Vorsitzenden

Zwischenzeitlich bewertete der ehemalige Vorsitzende Scharfenberg seinen eigenen Verein dann beim Internet-Giganten Google. Einen einzigen Stern hatte er dafür übrig. Der Verein reagierte, Google prüfte, die Bewertung wurde entfernt. Zuletzt hatte Scharfenberg im Allgemeinen Anzeiger der Gemeinde Rangsdorf in einer bezahlten Anzeige über den Verein hergezogen: Die Rangsdorfer würden „gegen ihr Wahlprogramm“ handeln. Ohne Bürgerbeteiligung hätte die Fraktion Bebauungspläne durchgewunken. Überdies habe sie Bürgermeister Rocher eine Zusatzzahlung gewährt.

Inzwischen hat der Verein seine Anwälte gegen den ehemaligen Vorsitzenden in Stellung gebracht. Sie werfen Scharfenberg vor, bei seinem Ausscheiden Vereinseigentum nicht zurückgegeben zu haben und die ordnungsgemäße Übergabe des Vereinsgeschäftes zu behindern. Über Details will die Vorsitzende Juliane Stärke mit Hinweis auf das laufende Verfahren nicht reden, aber: „Es handelt sich in Summe um neun verschiedene Forderungen. Vereinsunterlagen, Sachgegenstände des Vereins, offene Geldzahlungen und Rückzahlungen“, sagt sie.

Stärke weist auch die politischen Vorwürfe zurück

Auch die Vorwürfe Scharfenbergs im Allgemeinen Anzeiger weist sie zurück: „Als ehemaliger Vorsitzender, der zuletzt ohne verbliebene Unterstützer den Verein verließ, dürften solche Aussagen eher als unbeholfenes Nachtreten ausgelegt werden. Wir als Verein haben stets ein offenes Ohr für die Bürger. Jeder kann sich mit seinen Fragen und Problemstellungen an den Verein wenden.“ Ob es um den Vorwurf der durchgewunkenen Bebauungspläne, der Zusatzzahlung an den Bürgermeister oder was sonst auch immer gehe, Oliver Scharfenberg müsste als Gemeindevertreter wissen, dass Entscheidungen der Gemeindevertretung niemals Einzelentscheidungen einer Fraktion seien. „Ungeachtet, dass Oliver Scharfenberg nicht bewusst zu sein scheint, wie die Fraktion im Einzelnen abgestimmt hat: Die Rangsdorfer können nichts alleine entscheiden.“

Von Udo Böhlefeld