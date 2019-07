Rangsdorf Bürgermeisterwahl im September - Diese Kandidaten wollen Bürgermeister von Rangsdorf werden Am 1. September steht neben der Landtagswahl für Rangsdorfer auch die Wahl eines neuen Bürgermeisters an. Diese Kandidaten haben sich zur Wahl aufgestellt.

Klaus Rocher (FDP), Oliver Scharfenberg (Die Rangsdorfer) und Christian Möller treten am 1. September 2019 zur Bürgermeisterwahl in Rangsdorf an. Quelle: Jonas Nayda/Christian Möller