Rangsdorf

Mit Auszeichnungen kann er fast die Wände im Anglerheim tapezieren. Die Wichtigste hat Uwe Richert, Vorsitzender des Anglervereins Kiessee, am vergangenen Wochenende erhalten. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Anglervereins am Kiessee hat Bürgermeister Klaus Rocher ihn mit der Ehrennadel der Gemeinde Rangsdorf für sein ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Kein Wunder denn Angeln ist Uwe Richterts große Passion und Teil der Geschichte seines Erfolgs.

Mit der Rute zum See

Schon als Jugendlicher hat sich Uwe Richert die Angel geschnappt und ist damit zum Kiessee, um die Rute ins Wasser zu halten. Damals, noch zu DDR-Zeiten, wusste er noch nicht, dass in den späten 1960er Jahren auch etwas „Leid“ zu der Geschichte hinzukommt. So richtig genau kann auch keiner mehr sagen, warum der Angelverein im Jahr 69 geteilt werden musste. Uwe Richert vermutet, es ging den Oberen um die Kontrolle. Denn 276 Mitglieder, das war schon ein Pfund.

Als der neue Verein im Januar 1970 in der Gaststätte Ziedrich gegründet wurde, war der Uwe Richert als Jugendlicher schon Gründungsmitglied. 51 Jahre später ist er der einzige verbliebene Gründer – und als Vorsitzender leitet er seit 40 Jahren die Geschicke des Vereins. Ablösung? Die Füße hochlegen und nur noch mit der Angel auf die Jagd nach dicken Fischen gehen? „Das will gut vorbereitet sein“, antwortet der ehemalige Leiter des Bauhofes der Gemeinde, der längst noch nicht ans Aufhören denkt.

Zweites Zuhause

Hier am Anglerheim Kiessee ist sein zweites Zuhause. Kein Wunder, hat er doch gemeinsam mit den Angelfreunden und eigener Hände Arbeit so manchen Stein auf den anderen gesetzt. Schon im August 1970 gab es das Startsignal dazu, als die Baugenehmigung am Kiessee ankam. Und weil Material knapp war, holten sich die Petrijünger selbiges beim Abriss eines Hühnerstalls. Später, viel später, es ging um einen Anbau, rissen die Kiesseer eine massive Scheune in Zossen ab, holten sich Material für den eigenen Saal in Saalow. Eine ehemalige Baracke des Pflegeheims Saalow steht heute auf dem Grund und Boden des Angelvereins am Kiessee.

1981, der Rohbau war längst fertiggestellt, übernahm Uwe Richert das Amt des Vorsitzenden von seinem Vorgänger Heinz Barkholz. Drei Jahre später, nach insgesamt acht Jahren Bauzeit, konnten die Angler endlich die Fertigstellung des Heimes am Kiessee feiern.

Schon ein paar Jahre her: Peter Wetzel, Eberhard Weichenhahn, Bernd Mikulin und Uwe Richert (r.) vor dem Anglerheim. Quelle: Privat/Udo Böhlefeld

Ganz normaler Feuerwehrmann

Am letzten Wochenende feierte der Verein ebenfalls. Das 50-jährige Vereinsjubiläum stand auf der Tagesordnung. Und Bürgermeister Klaus Rocher (FDP), der sich, wie er sagte, darüber freute, „die schon lange angedachte Auszeichnung von Uwe Richert anlässlich des Vereinsjubiläums endlich nachholen“ zu können. Lange zuvor schon von der Gemeindevertretung beschlossen, hatte es bisher an der passenden Gelegenheit gemangelt. Die Ehrennadel wird jährlich an maximal drei Rangsdorfer und Rangsdorferinnen vergeben, die sich in besonderem Maße für die Gemeinde verdient gemacht haben.

Uwe Richert hat das auf vielfältige Weise getan. Neben seiner Arbeit für den Angelverein war er gut 20 Jahre lang Maschinist bei der Freiwilligen Feuerwehr. „Als ganz normaler Feuerwehrmann“, wie Richert betont, hat er die zahlreichen Einsätze der Feuerwehr über viele Jahre begleitet. „Ehrenamtlich und uneigennützig“ betonte Klaus Rocher. „Uwe Richert hat soziales Engagement und Hilfsbereitschaft gelebt.“ Dank seiner großartigen Unterstützung wurde das Vereinsgelände gekauft, das Vereinsgebäude saniert, konnten Neptunfeste und Angelwettbewerbe stattfinden, werden noch heute Angelprüfungen abgenommen und Wettkämpfe organisiert. Rocher weiter: „Sein Erfolg lässt sich daran messen, dass der Verein nach wie vor bei jungen Menschen die Faszination für den Angelsport weckt.“

Von Udo Böhlefeld