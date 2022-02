Rangsdorf

Unbekannte Täter brachen am Donnerstag in Rangsdorf in ein Einfamilienhaus ein. Zunächst öffneten sie zwei Fenster des Gebäudes. Anschließend durchwühlten sie alle Zimmer bei ihrer Suche nach Wertgegenständen.

Die Einbrecher stahlen Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und brachte den Einbruch zur Anzeige.

Von MAZonline