Robert Hesse (40) ist seit 1996 Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Rangsdorf und seit März 2016 ihr Ortswehrführer.

MAZ: Wie entwickelt sich Ihre Feuerwehr?

Robert Hesse: Mit Rangsdorf – Sie wächst. Auch unser Neubau von 2015 ist inzwischen an seiner Belastungsgrenze. Darum haben wir seit über einem Jahr Aufnahmestopp.

Wie wirkt sich die Pandemie auf Ihre Arbeit aus?

Wir haben viel mehr Büroarbeit zu erledigen. Die Einsatzplanung und -durchführung war im Lockdown schwieriger, weil nun umfangreichere Hygienevorschriften zu beachten war. Unser Haupteinsatzfeld ist aktuell die Baustelle zwischen Genshagen und dem Schönefelder Kreuz. Hier gibt es fast täglich leichte Unfälle. Unsere Einsätze sind seit Juni um etwa 60 Prozent angestiegen.

Was waren denn die größten Einsätze in Ihrer Mitarbeitszeit?

2017 gab es die letzten großen Unfälle. Damals gab es auch eine Baustelle am Schönefelder Kreuz. Aber generell haben Verkehrsunfälle seit 2000 ja deutlich abgenommen. Von den Waldbränden her war natürlich Treuenbrietzen 2018 der größte, den ich je erlebt habe. In der Folge haben wir übrigens unsere Einsatzkleidung komplett aktualisiert.

Was gäbe es sonst in Ihrer Feuerwehr zu erneuern?

Technisch sind wir auf einem Superstand. Allerdings verkommt unser alter Schlauchturm von 1960 und müsste dringend saniert werden. Auch eine eigene Drehleiter, mit der man auch in das 4. Obergeschoss eines Gebäudes kommt, wäre sinnvoll. Die wäre teuer, ist aber inzwischen Standard.

Welche Projekte haben Sie sich vorgenommen?

Nun zunächst hat die Pandemie gezeigt, dass wir dringend WLAN im Feuerwehrgebäude brauchen. Außerdem wollen wir in Eigenregie den Dachboden der Alten Wache zu einem Lager oder Ausbildungsraum umbauen.

Ihre Feuerwehr hat eine Tradition seit 1925. Warum gibt es keinen Förderverein?

Gute Frage. Solch’ eine Initiative müsste von außen kommen. Platz wäre im Hauptgebäude genug. Und mit einem Verein könnte man viel leichter an Förderung kommen.

Von Conrad Wiltizki