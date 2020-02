Zwischen dem Kreuz Schönefeld und Rangsdorf stehen die Fahrer auf der Autobahn A10 am Mittwochvormittag im Stau. Bis zu 1,5 Kilometer lang ist die Warteschlage in Richtung Rangsdorf, weil die rechte Fahrspur in einem Abschnitt gesperrt ist, in dem eine Schilderbrücke gebaut werden soll.