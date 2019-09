Geklaute Wahlbanner vom Bürgermeister-Kandidaten wieder da

Rangsdorf

Die gestohlenen Wahlbanner und Plakate des Bürgermeisterkandidaten Oliver Scharfenberg sind wieder da! Rechtzeitig vor der Stichwahl am 22. September hängen sie wieder. Sie lagen an verschiedenen Orten der Gemeinde Rangsdorf verteilt, teilweise im Matsch des Zülowgrabens, im Gestrüpp hinter der Alten Feuerwache und in angrenzenden kleinen Wald- und Wiesengebieten.

In der Nacht zum 5. September hatten Unbekannte das 12 Meter lange Wahlbanner von Rangsdorfs Bürgermeisterkandidaten Oliver Scharfenberg (parteilos) von dem Brückengeländer in Rangsdorf gestohlen. Vor Gericht hatte er sich kurz vor den Bürgermeister-Wahlen das Recht erstritten, das 12 Meter lange Banner aufzuhängen. Tage nach dem Diebstahl am Brückengeländer verschwanden auch vier weitere Banner, die im Ort aufgehängt waren sowie rund 60 weitere Wahlplakate. Ärgerlich, vor allem, da der Wahlkampf noch nicht vorbei ist. Denn am 22. September ist Stichwahl um das Amts des Bürgermeisters. Oliver Scharfenberg (Die Rangsdorfer –Bürger für Rangsdorf e.V.) tritt dann gegen den amtierenden Bürgermeister Klaus Rocher ( FDP) in der Stichwahl an. Gegen den Diebstahl der Wahlplakate erstattete Scharfenberg Anzeige bei der Polizei.

Hinweise aus der Bevölkerung führten uns zu den Plakaten

Jetzt hat er alle Wahlplakate bis auf noch ein fehlendes Banner wieder. Oliver Scharfenberg: „Wir hatten auf unserer Internetseite und auf Facebook aufgerufen, Beobachtungen dazu mitzuteilen. Wir bekamen diverse Hinweise aus der Bevölkerung über gesichtete, zum Teil zerknüllte Plakate auf Feld- und Wiesenwegen.“ So entdeckte beispielsweise der Vorsitzende des Vereins zur Rettung des Rangsdorfer Sees, Günter Mehlitz, auf seiner Radtour einen der großen Wahlbanner im Matsch des Zülowgrabens und brachte ihn Oliver Scharfenberg zurück. Andere berichteten von zerknüllten Plakaten in Gestrüppen. „Mit Freunden und Familienangehörigen haben wir alle Orte abgeklappert und sie einzeln eingesammelt. Ich hab sie in meiner Garage teils gewaschen und entknittert und wieder aufgehängt,“ so der Bürgermeisterkandidat. Die Strafanzeige bleibt dennoch bestehen.

Kostenloses Familienfest

Auch das zwölf Meter lange Banner hängt auch wieder an dem Brückengeländer. Jetzt hofft Oliver Scharfenberg, dass sie wenigstens bis zum Wahltag auch alle hängen bleiben. Einen Tag vor der Stichwahl, am Sonnabend, veranstaltet „Die Rangsdorfer –Bürger für Rangsdorf e.V.“ noch mal ein kostenloses Familienfest für die Rangsdorfer Bürger. Mit Kuchen, Hüpfburgen, Go-Karts, Ponyreiten und einem Maislabyrinth. Von 11 bis 17 Uhr können dann interessierte Gemeindemitglieder den Bürgermeisterkandidaten Oliver Scharfenberg im Rangsdorfer Kinderparadies in der Pramsdorfer Straße/Ecke Bergstraße treffen und Fragen zu seinem Wahlprogramm stellen.

Von Marlene Schmidt