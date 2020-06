Gemeinde soll Kita und Hort übernehmen

Rangsdorf

Die Kita „Knirpsenland“ und der Hort „Lummerland“ werden vermutlich zum Anfang nächsten Jahres an die Gemeinde Rangsdorf übergehen, so das Ergebnis einer Diskussion im Sozialausschuss der Gemeinde.

Neuer Betreiber bis 1. Januar 2021

Ende April hatte die Gemeindevertretung beschlossen, den Vertrag mit der Kirchengemeinde Groß Machnow-Klein Kienitz über den Betrieb der Kita, des Hortes und der Schulsozialarbeit zum Jahresende zu kündigen. Anlass für die Kündigung war ein vorausgegangener Beschluss, demzufolge alle Verträge mit freien Trägern von Kindertagesstätten in Rangsdorf einander angeglichen und neu ausgeschrieben werden sollten. Möglichst umgehend sollte die Verwaltung deshalb die Vergabekriterien erarbeiten, die für eine Ausschreibung nötig sind. Der neue Betreiber müsste am 1. Januar 2021 die Einrichtungen übernehmen.

Anzeige

Kita und Hort in Gemeindehand

Rechtzeitig zur Sitzung des Sozialausschusses lagen die entsprechenden Kriterien nun vor. Und stellte die Mehrheit im Ausschuss nun vor die Frage, ob Ausschreibung und Vergabe in der verbleibenden Zeit überhaupt machbar sind. Die Kosten für die nötige europaweite Ausschreibung in einer Höhe zwischen 20.000 und 30.000 Euro sorgten überdies dafür, dass die Mehrheit des Sozialausschusses dafür plädierte, dass die Kita „Knirpsenland“ und der Hort „Lummerland“ in Gemeindehand übergehen.

Weitere MAZ+ Artikel

Lesen Sie auch

Von Udo Böhlefeld