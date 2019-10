Wie sich Rangsdorf künftig entwickeln soll

Rangsdorf

Die Gemeinde sortiert sich neu: Zum zweiten Mal werden Flächen in Rangsdorf umdefiniert. Einen ersten Entwurf stellten das Planungsbüro und Bürgermeister Klaus Rocher ( FDP) in einer Einwohnerversammlung am Dienstagabend vor. Der sogenannte Flächennutzungsplan dient der geordneten Entwicklung der Kommune.

Bürger können Stellung beziehen

Die einzelnen Gebiete stehen ständig im Wandel. Einige von ihnen werden von den Besitzern anders genutzt, als zunächst erwartet. „Die Veränderungen haben wir in den letzten vier Jahren gesammelt und stellen sie jetzt zusammen“, erklärt Planer Gaston Klaeß. Noch bis Freitag liegt der Vorentwurf im Rathaus der Gemeinde aus.

Das 90 Hektar große Flugfeld des Bücker-Geländes in Rangsdorf steht unter Denkmalschutz. Quelle: Christian Zielke

Dabei sind auch die Bürger gefragt: Sie können noch in dieser Woche ihre Stellungnahmen zu den einzelnen Punkten abgeben – am besten schriftlich per Mail oder Post. „Mit den Meinungen werden wir uns dann auseinandersetzen. Sie fließen mit in das weitere Vorgehen ein“, sagt Bauamtsleiterin Simone Götsche.

Zehn Flächen sind benannt

Sie machte deutlich, dass der Entwurf keine abschließende Sache ist. Es sei ein erster Plan, der weiter bearbeitet wird. Laut Bürgermeister Klaus Rocher sollen die Ergebnisse im November oder Dezember an die Gemeindevertreter herangetragen und weiter diskutiert werden. Die Abgeordneten der vorherigen Legislatur hatten den Plan im Februar aufgestellt.

Das Strandbad ist Teil des neuen Flächennutzungsplan. Quelle: Fabian Lamster

Der Entwurf beinhaltet insgesamt zehn Flächen, die völlig neu definiert oder umsortiert werden sollen. Der Plan sei laut Götsche aber kein Freifahrschein, alle benannten Flächen zu bebauen. Er mache das jedoch erst möglich. „Ohne den Flächennutzungsplan könnte der dafür notwendige Bebauungsplan gar nicht verändert werden“, betont Gaston Klaeß.

Hier sehen die Planer eine bauliche Entwicklung

Auf der Einwohnerversammlung entwickelte sich eine rege Diskussion. Sie griff teilweise tief in die Details ein. Bürgermeister Klaus Rocher erklärte mit den Mitarbeitern vom Planungsbüro, warum man sich für die einzelnen Änderungen entschied und wozu sie eigentlich notwendig sind.

Dorfanger an der evangelischen Kirche. Quelle: Klaus Schlage

Am Strandbad fügten die Planer das vorhandene Sanitärgebäude in die Karte mit ein. Bei den Bücker-Werken ergänzten sie die geplante Nord-Süd-Verbindung, machten neue Bauten möglich und fügten einen Sportplatz nördlich der Werke hinzu. Auf dem Pramsdorfer Berg/Zülow-Kanal machten sie den Weg frei für eine mögliche Kläranlage.

Es gibt viele kleine Anpassungen

Weitere Wohngebiete wiesen sie westlich des Dorfangers aus. Auf dem Sportplatz in Groß Machnow wäre mit dem neuen Plan eine Erweiterung der Spielstätte möglich. Kleinere Anpassungen gibt es bei den Kleingärten in der Kienitzer Straße/Winterfeldallee, der Biogasanlage in der Mittenwalder Straße in Groß Machnow sowie bei weiteren Wald- und Wohnflächen in der Gemeinde.

Der Sportplatz in Groß Machnow mit dem Sportlerhäuschen rechts ist ebenfalls Teil des neuen Plans. Quelle: Jonas Nayda

In der dritten Kategorie geht es um zu schützende Bereiche. Auf dem Theresenhof wird das Landschaftsschutzgebiet angepasst. Dann gibt es noch sogenannte Fauna-Flora-Habitate, wo das Hauptaugenmerk auf den Pflanzen, Tieren und deren Lebensraumtypen liegt. Das betrifft verschiedene Bereiche der Zülowgrabenniederung, wo die Linien anders gezogen werden sollen.

Weitere Informationen

Nachzulesen sind alle Änderungen in der Bürgerinformation der Gemeinde Rangsdorf, zu finden unter www.rangsdorf.de in der Rubrik „Politik“. Oder im Vorentwurf, der noch bis Freitag, dem 18. Oktober, im Rathaus ausliegt, zu dem Stellung bezogen werden kann.

Von Marcus J. Pfeiffer