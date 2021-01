Die Baumfällungen zwischen Rheingoldallee und Akazienweg sind nur unterbrochen. Weitere sind in den nächsten Tagen notwendig, teilt die Bodenverwertungs- und -verwaltungs-GmbH mit.

So sieht es in weiten Teilen nach den Baumfällungen in Rangsdorf aus. Quelle: Udo Böhlefeld