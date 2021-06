Unmittelbar vor der Sommerpause diskutierte die Gemeindevertretung in Rangsdorf über ein ganzes Paket von Petitionen. Vom Jugendpavillon am Bahnhof über Tempo 30 bis zu neuen Baugebieten.

Gemeindevertretung - Petitionen in Rangsdorf: Lange Bearbeitung

