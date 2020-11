Rangdorf

Mit deutlicher Mehrheit hat sich die Gemeindevertretung (GV) in dieser Woche gegen die Bereitstellung von 15.000 Euro aus dem Haushalt für die Aufstellung von Mitfahrbänken in der Gemeinde ausgesprochen. Seit Februar wird im Seniorenbeirat und in Ausschüssen der Gemeinde darüber diskutiert. Doch die Ergänzung des dünnen Öffentlichen Nahverkehrs in Rangsdorf kommt trotzdem nicht vom Fleck.

Bei 6 Enthaltungen und 11 Gegenstimmen lehnte die GV den Antrag der AfD ab, möglichst bald das Geld für Kauf und Aufstellung von Mitfahrbänken in der Gemeinde zur Verfügung zu stellen. Doch damit soll die Geschichte der Mitfahrbänke noch nicht zu Ende sein. In der vorausgegangenen Diskussion betonte Bürgermeister Klaus Rocher ( FDP) , dass man bereits 15.000 Euro in den Haushalt 2021 für die Gestaltung von Grünflächen aufgenommen habe. „Das Geld steht auch für solche Zwecke zur Verfügung“, sagte er.

Zukunft ungewiss

Birgitta Schiller, Vorsitzende des Seniorenbeirats, will die Hoffnung denn auch nicht aufgeben. „Trotz der Ablehnung nicht“, sagt sie. „Ich setze darauf, dass das Geld im Finanzplan des Bürgermeisters steht und wir die Mitfahrbänke dann eben im nächsten Jahr bekommen.“ Mit der Diskussion in der GV aber hadert sie. „Wir diskutieren das jetzt seit einem dreiviertel Jahr, wir haben das im Sozialausschuss vorgestellt. Und jetzt kommen plötzlich die Fragen, wo es denn ähnliche Projekte gibt, die funktionieren.“ Ursprünglich hatte die Fraktion Die Linke einen ähnlichen Antrag an die GV gestellt. Es wurde intensiv diskutiert, der Bürgermeister wurde beauftragt, gemeinsam mit dem Seniorenbeirat geeignete Aufstellorte zu finden und einen Hersteller für die Bänke.

Nun scheint die Zukunft der Rangsdorfer Mitfahrbänke keineswegs gesichert. Juliane Stärke etwa von den Rangsdorfern hat sich anderweitig informiert. „Andernorts gibt es überall das gleiche Bild: Jemand, der auf so einer Bank sitzt, wartet über 2 Stunden, bevor jemand anhält.“ Dabei müsse ja auch gesichert sein, dass „jemand, der von der Seebadallee aus als Mitfahrer zum Südringcenter fährt, wieder zurückkommt“, findet Stephan Wilhelm ( SPD). Einig sind sich die Vorsitzenden der großen Fraktionen in der Rangsdorfer GV, dass es sinnvoller sei, die Mobilitätsprobleme von Seniorinnen und Senioren eher mithilfe des Öffentlichen Nahverkehrs zu lösen. Das findet auch Jan Mühlmann-Skupien ( FDP), der sich aber auch darauf einlassen würde, zuerst einmal klein anzufangen. „Mit drei oder vier Bänken. Dann sehen wir, ob und wie es funktioniert und könnten es dementsprechend weiterentwickeln.“

Von Udo Böhlefeld