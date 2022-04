Groß Machnow

Groß Machnow wird in diesem Jahr 650 Jahre alt, drei Jahre früher als bislang angenommen. Bislang hieß es, die erste urkundliche Erwähnung habe 1375 im Landbuch Karls IV. gegeben. Damals sei der Ort unter dem Namen „Magna Machnow“ mit einer Größe „von 80 Hufen und 33 Kossäten“ (Bauern) das größte Dorf in Teltow gewesen.

Die Maßeinheit Hufe war zu jener Zeit völlig unterschiedlich und lag zwischen 5 und 20 Hektar. Für das Land Brandenburg nimmt man an, dass ein Huf bei etwas über 17 Hektar gelegen hat. Gemeinsame Nachforschungen der Familie von Ortsvorsteher Jan Mühlmann-Skupien, des Geschichtsvereins und des Rangsdorfer Historikers Stefan Rothen legen nun eine frühere Gründung des Dorfes nahe.

Landeshauptarchiv bestätigt frühere Erwähnung von Groß Machnow

In einem Heimatkalender von 1989 ist Alexandra Skupien auf einen Hinweis gestoßen, dass Groß Machnow bereits 1372 erstmals urkundlich erwähnt wurde – unter dem Namen Nikolao von Machnow. Für Stefan Rothen, Historiker aus Rangsdorf, war das zwar vage. Aber es war immerhin ein Hinweis.

Er wandte sich deshalb an das Landeshauptarchiv in Potsdam. Die Antwort kam in der vergangenen Woche: „Laut Historischem Ortslexikon für Brandenburg, Teil IV, S. 170, bezieht sich der Nachname des „Nicolao“ auf den Ort Groß Machnow, was aus dem Text im Landbuch Kaiser Karls klar wird, in dem Groß Machnow als „magna Machenow“, „Machnow magna“ und „Machnaw magna“ erwähnt wird, in dem Nicolao beziehungsweise Nikolaus über Pacht und Zins von 11 Hufen verfügte. Nikolaus von Machnow fungiert in der Urkunde vom 26. März 1372 als Zeuge Bischof Dietrichs von Brandenburg.“

2025 gemeinsame Feier mit Rangsdorf

Für die Geschichtsforscher aus Rangsdorf und Groß Machnow ist damit klar: Groß Machnow ist älter als Rangsdorf. Am 11. Juni soll deshalb das Dorffest in der Salve unter dem Motto 650 Jahre Groß Machnow stehen. Stefan Rothen wird bei diesem Anlass über seine Nachforschungen berichten und über die Geschichte von Pramsdorf, wo der eigentliche Urort Groß Machnow, das Magna Machnow vermutet wird.

Bis dahin hofft man auch auf eine Ablichtung der Urkunde, deren Original im Domstiftsarchiv in Brandenburg an der Havel liegt. Richtig gefeiert werden sollen die 650 Jahre trotzdem erst 2025, gemeinsam mit der Gemeinde Rangsdorf.

Von Udo Böhlefeld