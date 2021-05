Rangsdorf

Krieg und real existierenden Sozialismus hat es überstanden. Zum Anfang des dritten Jahrtausends sah es schon ziemlich mitgenommen aus, wurde aber dank des tatkräftigen Einsatzes des Rangsdorfer „Privathistorikers“ Stefan Rothen und vieler Helfershelfer gerettet. Heute sieht es so aus, als ob der Immobilien- und Zuzugsboom in die Gemeinde die Nachbildung des Schlosses Sanssouci in Rangsdorf bedroht. Trotz Denkmalschutz steht die Miniaturnachbildung des Schlosses, der Garnisonkirche und der ersten Windmühle vom Bornstedter Höhenzug vor dem Verfall.

Rangssouci steht unter Denkmalschutz

Bürgermeister Klaus Rocher (FDP) überbrachte im vergangenen Monat zuerst die gute Nachricht: Rangssouci, die Nachbildung von Schloss Sanssouci in Potsdam, ist unter Denkmalschutz gestellt. Das Ensemble aus Schloss, der Nachbildung der Potsdamer Garnisonkirche und der ersten auf den Bornstedter Höhenzügen in Potsdam erbauten Mühle soll Bestand haben. Dennoch ist das ab 1936 entstandene Ensemble in Gefahr. Einerseits plant die Berliner Projektentwicklungsgesellschaft Uranus GmbH auf dem Gelände an der Seebadallee umfangreiche Neubauten. Andererseits führt das in Privatbesitz stehende Gelände dazu, dass selbst engagierte Rangsdorfer wie Stefan Rothen sich die historischen Nachbauten nur ansehen dürfen. Eine Erlaubnis, notwendige Erhaltungsmaßnahmen durchzuführen, haben sie im 85. Jahr des Bestehens jedoch nicht. „Das führt dazu, dass wir nicht einmal die kleinsten Reparaturen durchführen dürfen“, sagt der Rangsdorfer „Privathistoriker“.

„Ich bin kein Ortschronist und habe nicht den richtigen Abschluss als Historiker“, sagt der Autor zahlreicher Bücher über die Geschichte der Region. Jener Privathistoriker hat 2005 die Initiative ergriffen und unter Mithilfe zahlreicher Rangsdorfer und der Gemeinnützigen Arbeitsförderungsgesellschaft Klausdorf die Anlage restauriert.

Die Potsdamer Garnisonkirche in klein. Quelle: Udo Böhlefeld

Von Schloss Neuschwanstein bis zum Brandenburger Tor

Entstanden ist das Gesamtkunstwerk ab 1936, als Otto Henning, Landwirt und bis 1933 Gemeindevorsteher damit begann, verschiedene Bauwerke nachzubauen. Schon 1936 konnten Nachbildungen von Schloss Neuschwanstein, der Burg Hohenschwangau, der Garnisonkirche Potsdam und später Schloss Sanssoucis bewundert werden. „20 bis 23 Sack Zement wurden dabei alleine für das Schloss verbaut“, informiert noch heute eine Info-Tafel über den Materialverbrauch während des Entstehungsprozesses.

Hinzu gesellten sich noch die Marienbrücke, ein Wasserfall mit Mühlen und einem Gebirgszug, das Kyffhäuserdenkmal und das Brandenburger Tor. „Dafür stellte der Landwirt Otto Henning einen Teil seines eigenen Grundstücks zur Verfügung“, schreibt Stefan Rothen in einem kleinen Bändchen unter dem Titel „Rangssouci – Eine preußische Miniatur“, herausgegeben vom Kulturverein Rangsdorf in der Reihe „Geschichten aus Rangsdorf, Groß Machnow und Klein Kienitz“.

„Ohne Sorgen“

Nach 1945 musste die einem Park ähnliche Anlage vom ehemaligen Henningschen Grundstück weichen, damit verbunden waren Verlust und Zerstörung eines großen Teils. Übrig geblieben sind allein das Schloss, Garnisonkirche, Springbrunnen und Mühle – und die Weinbergterrassen, auf denen auch das Original des Schlosses Sanssouci steht. Was übersetzt so viel wie „ohne Sorgen“ heißt. Eigentlich hatten Stefan Rothen und seine Helfer 2005 neben der Restaurierung im Sinne „einer dringend notwendigen baulichen Grundsicherung“ auch „von einer Neugestaltung der Anlage im Sinne von Otto Henning“ geträumt. Dabei sei allerdings keine detailgetreue Wiederherstellung des historischen Zustands beabsichtigt gewesen.

Stattdessen aber bereitet Stefan Rothen nun Sorgen, wie es mit der Nachbildung weitergehen soll. Denn immer mal wieder fallen Kleinteile, die zinnenartigen Aufsätzen ähnlich sehen, vermutlich aber Skulpturen darstellen sollen, entweder dem Wetter oder mutwilligen Zerstörungen zum Opfer. „Da müsste man manchmal Ersatz anbringen, aber das dürfen wir ja nicht“, bedauert Stefan Rothen.

Von Udo Böhlefeld