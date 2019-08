Rangsdorf

Das Gesundheitsamt des Landkreises warnt vor Blaualgen im Rangsdorfer See und speziell am Seebad. Erkennbar sei dies an der starken Trübung des Wassers und der Einschränkung der Sichttiefe. Die bereits in der vergangenen Woche veröffentlichte Warnung vor Blaualgen im Rangsdorfer Kiessee bleibt bestehen.

Verhaltensregeln veröffentlicht

Das Gesundheitsamt veröffentlichte in diesem Zusammenhang folgende Verhaltensregeln für Besucher der Badestellen an beiden Seen:

• Vermeiden Sie das Baden, wenn Sie bereits in knietiefem Wasser Ihre Füße nicht mehr sehen und/oder Schlieren auf dem Wasser sichtbar sind.

• Achten Sie darauf, kein algenhaltiges Wasser zu schlucken. Denken Sie an Kinder und Kleinkinder, die durch ihr Spielverhalten besonders gefährdet sein können.

• Kinder und Kleinkinder sollten nicht mehr im Wasser baden oder am Ufersaum planschen und spielen.

Durch die starke Einschränkung der Sichttiefe können im erforderlichen Fall Rettungsmaßnahmen erschwert werden.

Sofern Sie das Baden dennoch nicht unterlassen wollen:

• Wählen Sie einen uferfernen oder nicht belasteten Einstiegsbereich in das Badegewässer

• Duschen Sie sich nach dem Baden ab und wechseln Sie die Badebekleidung!

Bei Beschwerden den Arzt aufsuchen

Falls nach dem Baden Beschwerden wie Hautreizungen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Atemnot auftreten, sollten Sie einen Arzt aufsuchen und das Gesundheitsamt informieren.

Algen können sich schnell wieder auflösen

Algenmassenentwicklungen können sich innerhalb weniger Stunden oder Tage wieder auflösen. Dann sei das Baden wieder gefahrlos und unbeschwert möglich, heißt es in der Pressemitteilung des Amtes weiter.

Das Gesundheitsamt überwacht zudem verstärkt die Badestellen und Gewässer in der Region, versicherte der Landkreis.

Die Ergebnisse der Untersuchungen werden an der Badestelle, auf der Internetseite des Landkreises und auch auf der Internetseite der Landesregierung bekannt gegeben.

Von MAZonline