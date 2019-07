Groß Machnow

Unbekannte sind zwischen Mittwoch, 26. Juni, und Mittwoch, 3. Juli, in ein Haus an der Prahmsdorfer Straße in Groß Machnow eingebrochen. Dazu hebelten sie die Hauseingangstür auf und drangen in den Innenraum ein. Dort durchsuchten sie Schränke und Schubladen. Ersten Erkenntnissen zur Folge fehlt Bargeld. Das Einbruchswerkzeug ( Kuhfuß) wurde am Ort zurückgelassen. Die Polizei befragte Zeugen, sicherte Spuren und nahm eine Anzeige auf.

Von MAZonline