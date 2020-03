Groß Machnow

Am Mittwoch in den Abendstunden kam es auf der Mittenwalder Straße in Groß Machnow zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Mercedesfahrer.

Die 26-jährige Radfahrerin fuhr aus Richtung Mittenwalde kommend in Richtung Groß Machnow. Zeitgleich fuhr ein 41-Jähriger mit seinem Mercedes die Dorfstraße in Groß Machnow entlang, aus Fahrtrichtung Zossen kommend.

An der Einmündung Mittenwalder Straße an der Ecke Dorfstraße kollidierte die Radfahrerin mit dem auf der Dorfstraße fahrenden Mercedes. Die Frau stürzte bei der Kollision mit dem Fahrzeug und erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde von Rettungskräften in eine Klinik gebracht.

Von MAZonline