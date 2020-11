Groß Machnow

Auf elektrische Zahnbürsten und das passende Zubehör hatten es zwei Männer am Samstagmittag in einem Verbrauchermarkt in der Klein Kienitzer Straße in Groß Machnow abgesehen. Die beiden 38-Jährigen hatten dafür einen eigens präparierten Rucksack dabei. Ein Ladendetektiv entdeckte die Männer und vereitelte deren Plan. Das Diebesgut hatte einen Wert von über 400 Euro. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Von MAZonline