Weil der Hort an der Grundschule Rangsdorf umgebaut werden soll, muss die Gemeinde woanders Platz für Schülerinnen und Schüler schaffen. Doch freien Räume gibt es nicht, deswegen sind Container im Gespräch – aber wo sollen die hin?

Platznot in Rangsdorf: In die Grundschule an der Clara-Zetkin-Straße passen längst nicht mehr alle Schülerinnen und Schüler. Quelle: Lisa Neugebauer