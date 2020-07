Rangsdorf

Das Rad-Gen liegt dem Wahlrangsdorfer Günter Mehlitz (62) im Blut. Schon Vater und Großvater bewegte die Bewegung auf zwei Rädern. Und bereits im frühesten Schüleralter tat es der Radsportler Günter Mehlitz ihnen gleich: Im Alter von 13 und 14 Jahren wurde er Berliner Schülermeister im Radrennen.

Radwandertouren seit 2010

Was liegt da näher, als den Radsport zumindest teilweise zur Profession zu machen? Im Alter von 30 Jahren kam Mehlitz zur Radtouristik. 19 Jahre lang war er als Fachwart für Breitensport und Veranstalter von Radtourenfahrten tätig. 2008 zog Mehlitz aus dem Berliner Grunewald nach Rangsdorf, da muss das Jucken in den Beinen schließlich auch die entsprechenden elektrischen Impulse im Denken freigesetzt haben: Günter Mehlitz machte sich auf, geführte Radwandertouren durch die nähere und etwas weitere Umgebung anzubieten. Am 4. August 2010 gab es die erste, die „Rangsdorfer Radtouren“ waren geboren.

20 Mal Mauerweg

Im zehnten Jahr der Rangsdorfer Radtouren kennt Günter Mehlitz jeden Stein, jede Wurzel und jede Bodenwelle auf dem Berliner Mauerweg. Rund 20 Mal, so schätzt er, hat er ihn befahren. 14 Mal als offizielle, geführte Tour, fünf oder vielleicht sogar sechs Mal ganz alleine. „So ganz genau weiß ich das nicht mehr“, sagt der Ausdauer-Sportler. 1991 hat er den Triathlon seinen Hobbys hinzugefügt. 1992 ist er den Berlin-Marathon gelaufen und hat seitdem immer mal wieder an verschiedenen Volksläufen teilgenommen. „Den Mauerweg muss ich heute nicht mehr fahren. Höchstens noch in der entgegengesetzten Richtung. Wenn man die Touren mal umkehrt, dann kann schon eine ganz andere Tour daraus werden“, sagt er.

352 Veranstaltungen in zehn Jahren

352 Veranstaltungen hat Mehlitz seit der Geburt der Rangsdorfer Radtouren inzwischen organisiert. Bei 241 Touren wurde in die Pedale getreten. Zehn Mal ging es bei einer Fahrrad-Rallye darum, die jeweilige Wegstrecke „zu optimieren“ und verschiedene Streckenaufgaben zu lösen. Hilfsmittel wie etwa das Smartphone sind dabei erlaubt. „Sie helfen aber nicht wirklich, mal abgesehen von der Navigation“, so Mehlitz.

Auf dem Mauerradweg – hier nahe dem Fahrländer See – war Günter Mehlitz schon häufig unterwegs. Quelle: Lars Sittig

101 Mal durchstöberte er mit seinen Begleitern und Begleiterinnen das Berliner Umland per Pedes. Bei all diesen Touren legt er im Jahr gute 5.000 Kilometer allein per Fahrrad zurück. Seit es die Rangsdorfer Radtouren gibt, sind das bereits 50.000 Kilometer. „Insgesamt dürfte ich in meinem Fahrradleben gut und gerne 120.000 Kilometer zurückgelegt haben“, sagt Mehlitz, der sich – nebenbei – auch noch für die Natur und Politik engagiert. Als Mitglied der Bürgerinitiative „Die Rangsdorfer“ setzte er 2018 die Rettung des Rangsdorfer Sees auf seine Tagesordnung. Im Februar 2020 wurde er für sein Engagement ausgezeichnet.

Glühweintour im Advent

Wenn es mal nicht rund Rangsdorf oder auf den Berliner Mauerweg geht, führen die Touren oft in den Berliner Süden, den Grünen Süden von Tempelhof oder Lichtenrade. Oder zu einer Glühweintour, die traditionell am 3. Adventswochenende ihren Lauf nimmt und bei eben bei einem Glühwein auf dem Rangsdorfer Weihnachtsmarkt endet. Zum neunten Mal soll diese Glühweintour im Dezember stattfinden, bislang haben sich 76 Teilnehmer am Ende diesen Touren zugeprostet. Überraschende und interessante Begegnungen gibt es dabei immer mal wieder. So wie die Frau, die sich zu einer Radtour angemeldet hatte und deren Name Günter Mehlitz bekannt vorkam. Es war die Frau seines Ausbilders in jungen Jahren.

Bis zum Schluss durchgehalten

Ein anderes Mal gab es eine einzige Anmeldung für eine seiner Wandertouren. Die allerdings hatte es in sich. 28 Teilnehmerinnen waren avisiert. Zu Beginn waren dann 21 da. Die Antwort auf die Frage, was sie nach der Wanderung noch unternehmen wollen, war eindeutig: Ins Rangsdorfer Seehotel sollte es gehen. Nach einem Zwischenstopp an einer nur wenige hundert Meter vom Seehotel entfernten Bäckerstube schrumpfte die Wandergruppe auf 13 Aktive. „Die haben allerdings dann bis zum Schluss durchgehalten“, sagt Günter Mehlitz amüsiert.

Von Udo Böhlefeld