Bürgermeister muss Standortfrage klären

Mitfahrbänke und die künftigen Imbiss-Standorte am neuen Bahnhofsvorplatz bestimmten am Donnerstagabend wesentlich die Diskussion im Rangsdorfer Hauptausschuss. Das wichtigste Ergebnis des Abends ist: Anders als in vielen anderen Gemeinden und Städten der Region wird in Rangsdorf weiter getagt. Zwar sind alle vorbereitenden Ausschüsse bis auf weiteres abgesetzt, aber Hauptausschuss und Gemeindevertretung in Rangsdorf debattieren trotz Corona weiter. „Wir haben viele Angelegenheiten, die einfach entschieden werden müssen“, hatte Bürgermeister Klaus Rocher ( FDP) im Vorfeld erklärt.

Kampfabstimmung um Bänke

Ausführliche Debatten gab es vor allem um zwei Imbiss-Standorte am neu gestalteten Bahnhofsvorplatz und um so genannte Mitfahrbänke. Der Antrag der Fraktion Die Linke, der zufolge der Bürgermeister in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat geeignete Standorte für Mitfahrbänke ermitteln soll, mündete sogar in einer Kampfabstimmung. Am Ende gab es eine Stimme mehr für die Befürworter des Antrags. Vorausgegangen war dabei eine Empfehlung des Seniorenbeirats der Gemeinde, der die Bänke als Ergänzung des Öffentlichen Nahverkehrs sieht. Vor allem in Teilen der Gemeinde, in denen kein Bus der Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming fährt, sollen die Mitfahrbänke demnach aufgestellt werden.

Offene Fragen

Die Aufstellung von zwei Imbissständen am künftigen Bahnhofsvorplatz sorgte für Diskussionen. „Die Bauarbeiten gehen schnell voran und werden bald beendet sein“, begründete Rocher zunächst die Eilbedürftigkeit der Entscheidung. Unberücksichtigt blieb bei dem vom Bürgermeister selbst eingebrachten Antrag, dass vermutlich mindestens einer der beiden Standorte spätestens dann wieder abgerissen werden muss, wenn die S-Bahn bis nach Rangsdorf kommt. So will die Deutsche Bahn über den Bau eines Fahrradparkhauses am Bahnhof mit Verweis auf die künftige S-Bahn-Verlängerung und den dafür nötigen Platz erst nicht gar reden. Entsprechend schwer tat sich der Ausschuss: Soll es ein festes Gebäude sein? Oder wird es etwa eine Container-Lösung wie am Südring-Center werden? Und was wird aus der öffentlichen Toilette, die einer der beiden Imbissbetreiber mit angeboten hat? Trotz Eile gab es am Ende keinen Beschluss. Der Bürgermeister soll nun erst noch einmal mit den Betreibern reden, die ein konkretes Angebot machen sollen.

