Baumschutz mit Ermessensspielraum in Rangsdorf

Kommt eine unendliche Geschichte in Rangsdorf nun doch zu einem Ende? Wenn es nach dem Willen des Ausschusses für Bauen und Umwelt geht, dann könnte die neue Baumschutzsatzung von der nächsten Gemeindevertretung im Juni verabschiedet werden. Der Ausschuss empfahl das in der zurückliegenden Woche mit Mehrheit.

Klare Regelungen fehlten

Rund zwei Jahre dauert die Auseinandersetzung um die neue Satzung inzwischen. Im Juni 2018 hatte Bürgermeister Klaus Rocher ( FDP) erklärt, die geltende Satzung überarbeiten und konkretisieren zu wollen. „In der aktuell geltenden Fassung der Baumschutzsatzung fehlen klare Regelungen über Bußgelder bei Verstoß gegen die Satzung“, begründete Rocher. Zeitgleich schlug Ralph Brockhaus ( SPD) erstmals vor, das Fällen alter und kranker Bäume zu erleichtern. Nur so könne längerfristig erreicht werden, dass die bis zu 130 Jahre alten Bäume in Rangsdorf durch einen gesunden und stabilen Baumbestand ersetzt würden.

Ermessensspielraum soll es richten

Auch Oliver Scharfenberg (Die Rangsdorfer) hatte noch im März eine „nachhaltige Verjüngung des Baumbestandes statt sinnloser Verschärfung der Baumschutzsatzung“ gefordert. Ob das die neue Satzung nun erreicht, bezweifelten auch sachkundige Einwohner und Mitglieder des Bauausschusses wie Ralph Brockhaus und der Biologe Reinhard Baier. Durchsetzen konnten sie sich nicht. Dabei lagen nun brauchbare Vorschläge auf dem Tisch. Brockhaus hatte den Vorschlag gemacht, im Zweifel für einen kranken Baum drei junge Bäume (Heister) zu pflanzen und nach einiger Zeit den Baum, der sich am besten entwickelt, stehen zu lassen. Ein Vorschlag, der Neupflanzungen verhältnismäßig preiswert macht. Die Verwaltung jedoch winkt ab: Das sei nicht zu kontrollieren. Als Option soll eine derartige Lösung nun aber doch noch in Frage kommen. „Es gibt ja immer auch einen Ermessensspielraum“ versprach der Bürgermeister. Von dem steht allerdings in der Satzung nichts.

Von Udo Böhlefeld