Rangsdorf

Die nächste Sitzung des Bauausschusses der Gemeinde Rangsdorf findet als öffentliche Begehung des Bücker-Geländes statt. Treffpunkt ist am kommenden Donnerstag, dem 29. April um 18 Uhr am südlichen Ende der Walther-Rathenau-Straße.

Kaum eine Ausschusssitzung in Rangsdorf, auf der nicht über das Bücker-Gelände diskutiert wird. Der politische Streit um die Größenordnung, in der Wohnungen auf dem Gelände entstehen sollen, hält unvermindert an. Mehrfach war deshalb der Wunsch geäußert worden, sich vor Ort einen Eindruck zu verschaffen. Dem will der Ausschuss mit einer Begehung des Geländes nun nachkommen. Um sich vor Ort einen Überblick über die geplanten Bau- und Sanierungsmaßnahmen zu verschaffen, hat die Vorsitzende Christina Thomas (SPD/B90/Grüne) für Donnerstag, den 29. April um 18 Uhr zu einer Begehung eingeladen. Treffpunkt ist vor dem Eingang des Konversionsgeländes am südlichen Ende der Walther-Rathenau-Straße. Neben den Mitgliedern des Ausschusses sind auch interessierte Bürgerinnen und Bürger zu der Begehung eingeladen.

Investor Terraplan informiert über neue Wohnsiedlung

Der Nürnberger Investor Terraplan wird über die beabsichtigte Errichtung der neuen Wohnsiedlung BUC-36 informieren. Das Vorhaben soll die Gemeinde Rangsdorf um ein einzigartiges Wohnviertel am Rande des ehemaligen Flugfeldes bereichern, das historisches und modernes Leben vereint, Möglichkeiten für Kita, Schule und Sportanlagen bietet sowie die Infrastruktur der Gemeinde nachhaltig verbessert. Für die Begehung gelten die Abstands- und Hygieneregeln und es besteht Maskenpflicht.

Von Udo Böhlefeld