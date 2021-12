Jahresrückblick Rangsdorf: Das war 2021

Rangsdorf

Nein, im Jahr 2021 gab es nicht ausschließlich Corona – auch wenn der Eindruck leicht entstehen könnte. Die MAZ zeigt, was in Rangsdorf noch los war:

Januar: Im Rangsdorfer Wasserwerk bricht ein Brand aus, bei dem die Aufbereitungsanlage vollständig zerstört wird. Die Versorgung wird durch benachbarte Wasserwerke gesichert.

Februar: Der kurze Winter in Rangsdorf geht zu Ende. Auf den Kanälen von Klein Venedig wird der Tribut von Eis und Schnee sichtbar: Zahlreiche Fische sterben wegen Sauerstoffmangels unter dem Eis.

März: Die Reparaturarbeiten am Wasserwerk Rangsdorf dauern an. Immerhin: Die Wasserversorgung der Rangsdorfer kann wieder vom eigenen Wasserwerk aus erfolgen.

Der Frühling in Rangsdorf bringt Gewinner und Baustellen

April: Weil die Ehrung der Preisträger des Deutschen Landschaftspflegepreises Corona-bedingt nur online stattfinden konnte, erscheinen filmische Kurzporträts auf Youtube: Darunter die Agrargenossenschaft Groß Machnow und der Mittelbrandenburgische Landschaftspflegeverein aus der Nachbargemeinde Blankenfelde-Mahlow.

Mai: In Rangsdorfs Schulen schlägt bei zu hohem CO2-Gehalt Rotkehlchen „Robin“ Alarm. Das CO2-Messgerät ist eine Spende der Familie von Schierstädt und soll die Kinder vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus bewahren.

Alles wartet gespannt auf den Ausgang des Entenrennens. Quelle: Udo Böhlefeld

Nach langer Corona-bedingten Pause im Fest- und Kulturleben nutzten im August hunderte Rangsdorfer das Sommerfest der Gemeinde zum fröhlichen Feiern.

Aktuelle und künftige Baustellen beschäftigen die Gemeinde im Somer

Juni: In Groß Machnow wird die Bundesstraße 96 ausgebessert und für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt. Zahlreiche Verkehrsteilnehmer nutzen in der Folge eigentlich gesperrte Straßen und Wege, nicht einmal Felder sind vor Querfeldeinfahrten gefeit.

Juli: Der Rangsdorfer Bahnhof hat eine neue, überdachte Fahrradabstellanlage auf seiner Westseite erhalten. 72 Fahrräder können hier trocken abgestellt werden.

Begehung des Bücker-Geländes: Bis zu 130 Teilnehmer informierten sich über die Pläne des investors. Quelle: Gemeinde Rangsdorf

Die Bebauung des Bücker-Geländes ist das Jahr über ein Dauerthema in Rangsdorf. Im August werden Investor Terraplan und das Architekturbüro van Geisten Marfels für ihre Planungen mit dem Iconic Award 2021 ausgezeichnet. Ende August wird der Bebauungsplan beschlossen und öffentlich ausgelegt.

August: Im Lido beginnt eine Veranstaltungsreihe, bei der sich alles um die Zukunft der Gemeinde dreht. Bürgermeister Klaus Rocher (FDP), Gemeindevertreter und Fachleute diskutieren dabei über Zukunftsthemen. Die Ergebnisse sollen in ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept einfließen.

Herbst 2021: Große Probleme und einige Lösungen

September: Das Bierfest im Lido Besucher zieht ein Wochenende lang viele Besucher an – doch leider nicht nur friedliche: Es kommt zu einer Schlägerei, viel Lärm und betrunkene Jugendliche ziehen durch den Ort.

In Rangsdorf wir der neue Hort neben der Oberschule mit vorgefertigten Modulen aufgebaut. Quelle: Lisa Neugebauer

Nach mehreren Monaten Verzögerung werden im September die Module für den neuen Hort neben der Oberschule in Rangsdorf aufgestellt. Der Neubau ist ein Teil der Lösung gegen den Platzmangel in den Schulen und im Hort.

Oktober: Nach einer dramatischen Studie über die Situation in den Übergangswohnheimen fordert die Gemeinde in einem offenen Brief vom Land mehr Unterstützung in der Migrationsarbeit. Doch die bleibt vorerst aus.

Mehr als Corona im Winter in Rangsdorf

November: Mit einem knappen Ergebnis stimmt die Gemeindevertretung für den Antrag von SPD und Grüne, der einen Klimamanager fordert. Dieser soll im kommenden Jahr ein Klimaschutzkonzept und ein Energiesparmodell für Rangsdorf erstellen.

Dezember: Ein neuer Postshop eröffnet. Nachdem der alte Ende Oktober schließt, scheint vorerst kein Ersatz in Sicht. Doch kurzfristig eröffnet Anna Janz an alter Stelle ein neues Geschäft.

Von Udo Böhlefeld und Lisa Neugebauer