Jürgen Zimmermann verlässt die Agrargenossenschaft Groß Machnow

Am 30. November 2022 begeht die Agrargenossenschaft Groß Machnow ihr dreißigjähriges Betriebsjubiläum. Der Vorstandsvorsitzende der Genossenschaft Jürgen Zimmermann, der ihre Geschicke in dieser Zeit entscheidend prägte, hat die Lenkung der Genossenschaft nun in die Hände seiner Nachfolgerin Lilian Guzmán übergeben.

„Damals sind wir mit der Umwandlung der LPG Pflanzenproduktion in die Agrargenossenschaft gestartet“, schaut Jürgen Zimmermann zurück. „Seitdem hat sich die Genossenschaft gut entwickelt.“ Trotz aller Unsicherheiten, die es in den ersten Nachwendejahren gab. Dazu gehörte die Altschuldenproblematik, die man als Landwirtschaftsbetrieb mitbrachte. „Das haben wir gut überstanden.“

Vom Pflanzenbaubetrieb zur Kreislaufwirtschaft

Vom reinen Pflanzenbaubetrieb aus hat sich die Agrargenossenschaft unter seiner Leitung vielfältig entwickelt. „Als erstes kam die Schweineproduktion, die wir aus einer Insolvenz übernommen haben.“ Durch die eigene Energieerzeugung mithilfe einer Biogasanlage ist die Schweinehaltung bis heute geblieben. Und die Wärme der Biogasproduktion reicht auch noch für ein Unternehmen in der Nachbarschaft. Andere Schweineproduktionsbetriebe haben wegen der zunehmend schlechten Marktsituation diesen Zweig längst aufgegeben. Eine Photovoltaik-Anlage mit 150 Kilowatt Leistung sichert den eigenen Stromverbrauch.

Für die Bewirtschaftung des Grünlandes wurde eine Mutterkuh-Haltung in einem eigens dafür gegründeten Unternehmen geschaffen und ein Öko-Betrieb mit 400 Hektar Fläche kam hinzu. „Seit Jahren haben wir eine stabile Beschäftigtenzahl von ungefähr 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.“ Einige von ihnen arbeiten im eigenen Hofladen, in dem die Speisekartoffeln aus eigenem Anbau vermarktet werden.

Jürgen Zimmermann an seinem Schreibtisch in den Räumen der Agrargenossenschaft Groß Machnow. Quelle: Udo Böhlefeld

1991 den Vorsitz in Groß Machnow übernommen

1981 ist der diplomierte Agraringenieur nach seinem Studium in Rostock nach Dabendorf gekommen. Zwischendurch arbeitet er in der LPG Pflanzenproduktion in Wietstock, dann beim VEB Saat und Pflanzgut Rangsdorf. Als Saatgutberater war er zuständig für die Kreise Königs Wusterhausen und Zossen. 1986 kam er dann zurück nach Groß Machnow in die LPG Pflanzenproduktion. „Im November 1991 habe ich dann den Vorsitz der Genossenschaft übernommen.“

Wie für die gesamte Wirtschaft in den neuen Bundesländern stand auch in der Landwirtschaft vieles in Frage. „Wir wussten ja damals gar nicht, ob es Sinn macht, die Landwirtschaft in der Größenordnung weiterzuführen“, erinnert er sich. Denn anders als in der ehemaligen DDR kannte die alte Bundesrepublik nur die bäuerlichen Familienbetriebe.

Noch 35 Mitglieder in Groß Machnow

„Wir hätten die alten Strukturen komplett auseinandernehmen und die Anteilseigner auszahlen müssen. Wir hatten damals 312 Mitglieder in der LPG. Die mussten jeweils einzeln bewertet werden.“ Mit der Gründung der Genossenschaft blieben 113 Mitglieder, die übrigen Zweidrittel wurden abgefunden. Heute sind der Genossenschaft noch 35 Mitglieder verblieben.

Die bedankten sich zum Abschied bei ihrem scheidenden Vorsitzenden: „Du wirst sehr geschätzt und wir wünschen dir zum wohlverdienten Ruhestand alles nur erdenklich Gute.“ Zimmermann will die Ruhe erstmal genießen. Und dann – selbstverständlich – ist er auch weiterhin für die Agrargenossenschaft da. „Wenn ich hier gebraucht werde, dann helfe ich gerne auch mal aus.“

Von Udo Böhlefeld