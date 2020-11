Rangsdorf

Die Stimmung im und vor dem Jugendclub Joker in Rangsdorf ist getrübt. 13- und 14-jährige Schülerinnen und Schüler, die morgens gemeinsam in der Schule sitzen, dürfen nach der Corona-Verordnung am Nachmittag nicht gemeinsam in den Jugendclub. Eine Reihe von Jugendlichen reagierte darauf in der vergangenen Woche mit einem Sitzstreik vor der Einrichtung.

Eindämmungsverordnung sperrt 14-Jährige aus

Die meisten von ihnen gehen in die gleiche achte Klasse in einer Rangsdorfer Schule. Insgesamt sind die Schüler, die normalerweise in den Nachmittagsstunden in den Joker kommen, morgens in maximal zwei Klassen in der Schule. Doch zwischen 14 und 16 Uhr, nach Schulschluss, ist auch Schluss mit der Gemeinsamkeit. Nach Paragraf 16 der Eindämmungsverordnung der Landes Brandenburg sind Angebote der Jugendarbeit für Jugendliche ab dem 14. Lebensjahr untersagt.

An diesem Tisch taten die Jugendlichen ihren Unmut kund. Quelle: Privat

Bei den Rangsdorfer Jugendlichen macht sich deshalb Unverständnis breit. Sie sind nicht gegen die Maßnahmen, die helfen sollen, die Pandemie einzudämmen. „Aber als ich in der letzten Woche gemeinsam mit Freunden hierher kam und mir gesagt wurde, du bist 14, du darfst leider nicht rein, da war das schon blöd für mich“, sagt Matteo. Auch Anton, ebenfalls 14, darf nicht in den Jugendclub, während seine 13-jährigen Freunde sich drinnen den Kopf darüber machen, den Joker wieder zu verlassen, um draußen gemeinsam etwas mit Anton zu unternehmen. Aber wohin dann?

Workshops und Projekte sind abgesagt

Auch für die Arbeit des Jugendclubs ist die Verordnung mehr als hinderlich. „Ich darf die 14-Jährigen nicht reinlassen, aber ich darf ihnen auch draußen kein Angebot machen“, sagt Ivonne Lennecke, die hier mit den Jugendlichen arbeitet. Workshops und Projekte, nach der ersten Corona-Welle eigens für die letzten beiden Monate des Jahres geplant, musste sie absagen. „Die neue Verordnung betrifft 70 Prozent unserer Besucher“, sagt sie. Besucher, die im Joker weder Drogen noch Alkohol nehmen. Was sie unternehmen, wenn sie jetzt gelangweilt draußen unterwegs sind, mag sich die Sozialarbeiterin lieber nicht vorstellen.

Von Udo Böhlefeld