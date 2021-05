Rangsdorf

Der Rangsdorfer Jugendclub Joker erstrahlt, und das sowohl von Innen als auch von Außen. Im Rahmen eines Projektes unter dem Titel „Partizipationsprojekt Joker 2.0“ haben Jugendliche mit Unterstützung der ortsansässigen Handwerksunternehmen Kramer Elektroanlagenbau und Matthias Müller Sanität, Heizung, Fliesen den Jugendclub nahezu komplett umgebaut.

Anfang letzten Jahres hatten die jugendlichen Besucherinnen und Besucher erste Ideen gesammelt, gemeinsam mit Mitgliedern des Rangsdorfer Jugendparlaments. In einem Workshop im März 2020 wurden die Wünsche in ein Konzept gegossen. Aus dem ehemals größten Raum des Jokers sollten mehrere Räume werden, um den unterschiedlichen Interessen der Jugendlichen in ihren verschiedenen Lebensabschnitten entgegenzukommen.

Jugendclub in drei Räume geteilt

Nun ist es vollbracht: Platz für einen Billardtisch und eine Tischtennisplatte ist im ehemals großen Raum trotz der hinzugekommenen Wände noch. Fachgerechte Trockenbau-Wände teilen ehemals 150 Quadratmeter nun auf insgesamt 3 Räume. Im Atelier können sich nun die Jugendclub-Besucher künstlerisch betätigen, Hausaufgaben machen oder mit Hilfe von Multimedia- und Gaming PCs kreativ sein oder „zocken“. Zur vollständigen Ausstattung könnte der Joker aber noch gut zwei oder drei höherwertige Rechner gebrauchen.

Auf Initiative der FDP-Fraktion in der Gemeindevertretung, insbesondere der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Jeannette Averhaus, wurde das unterste im Joker nach oben gekehrt. Selbst dem Außenbereich, bislang ein trister Platz, wurde im Rahmen des Projektes Leben und Charakter eingehaucht. Nun fehlt für die Jugendarbeit in Rangsdorf eigentlich nur noch mehr Personal. Das aber liegt in der Entscheidung der Kreisverwaltung, die für die Jugendarbeit zuständig ist.

Von Udo Böhlefeld