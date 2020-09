Rangsdorf

Die Kita „Knirpsenland“ und der Hort „ Lummerland“ sowie die Jugend- und Schulsozialarbeit in Rangsdorf werden Mitte 2021 in die Obhut der Gemeinde übergehen. Das bekräftigte nun der Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Soziales noch einmal als Empfehlung an die Gemeindevertreterversammlung (GVV) Ende des Monats.

Keine Interessenten für Schulsozialarbeit

Der Vertrag zwischen der Gemeinde Rangsdorf und der Kirchengemeinde Groß Machnow – Klein Kienitz war durch die Gemeinde im April gekündigt worden. Dabei war zunächst beabsichtigt, mit einer geteilten Ausschreibung neue Vertragspartner zu finden. Für Kita und Hort kein Problem: Schnell signalisierte der kirchliche Kita-Verband, sich auf jeden Fall um die Kindereinrichtungen zu bewerben. Für die zweite Ausschreibung im Bereich der Jugend- und Schulsozialarbeit fehle dem Kita-Verband jedoch die notwendige Erfahrung und fachliche Kompetenz.

Anzeige

Vor die Wahl gestellt, entweder eine nicht ganz preiswerte europaweite Ausschreibung mit wenig Aussicht auf Erfolg im Bereich der Schülersozialarbeit zu betreiben oder die Kindertagesstätten und die Schulsozialarbeit in Eigenregie zu übernehmen, entschieden sich die Gemeindevertreter für den Gemeindebetrieb. Auch Bitten der Beschäftigten und vorsichtig vorgebrachte Proteste, denen zufolge die kirchlichen Beschäftigten weiterhin den kirchlichen Arbeitgeber behalten wollten, änderten nichts an der Überzeugung der Gemeindevertreter. „Die christlichen Werte, die den Beschäftigten wichtig sind, können zu einem hohen Prozentsatz auch in die Kita-Arbeit eingebracht werden, wenn der Arbeitgeber Gemeinde heißt“, äußerte etwa Andreas Muschinsky ( CDU) schon anlässlich der Diskussion im Juni.

Weitere MAZ+ Artikel

Kündigung zum 31. Juli wirksam

An der Haltung Muschinskys und des gesamten Ausschusses hat sich drei Monate später nichts verändert. Nicht einmal die Tatsache, dass nun der kirchliche Kita-Verband sich mit dem Diakonischen Werk Zossen einen Partner ins Boot geholt hat, der sich um die Jugend- und Schulsozialarbeit kümmern will, konnte die Ausschussmitglieder bewegen, die Tür für eine Ausschreibung – national oder europaweit – noch einmal zu öffnen. Lediglich in einem Punkt stimmten die Ausschussmitglieder der Verwaltungsvorlage zu: Wirksam wird die Vertragskündigung erst zum 31.7.2021.

Von Udo Böhlefeld