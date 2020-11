Rangsdorf

Im Streit um die Zukunft der Evangelischen Kindertagesstätte „Knirpsenland“, dem Hort „Lummerland“ und der Jugend- und Schulsozialarbeit sehen die Vertragspartner jeweils den Ball auf der anderen Seite.

Nach diversen Diskussionen in Ausschüssen und Gemeindevertretung hat sich Pfarrerin Susanne Seehaus Anfang Oktober in einem offenen Brief an die Gemeindevertreter gewandt. Im Zusammenhang mit der Kündigung des Vertrages zwischen der Kirchengemeinde Rangsdorf – Klein Kienitz hielt sie den Gemeindevertretern vor: „Sie geben ein deutliches Signal, dass eine bunte Trägerlandschaft, zu der auch konfessionelle Träger zählen, in Rangsdorf nicht politisch gewollt ist. Sie übergehen die Interessen der Beschäftigten beider Einrichtungen, indem Sie diesen einen Trägerwechsel aufnötigen. Sie zeigen keinerlei Sensibilität für eine seit fast 20 Jahre gewachsene kirchliche Tradition in Groß Machnow, die vielen Eltern und Kindern inzwischen wichtig geworden ist.“

Interesse war nicht erkennbar

Einstimmig bei einer Enthaltung reagierten die Mitglieder des Ausschusses für Bildung der Gemeinde nun ihrerseits mit einer Antwort auf den offenen Brief der Pfarrerin. „Bis Anfang Juni“, heißt es darin, sei ein Interesse der Kirche „an einer Fortführung der Trägerschaft nicht erkennbar“ gewesen. Erst drei Wochen später meldete sich der Verband Evangelischer Kindertageseinrichtungen Süd zu Wort und erklärte sein Interesse, die Kindertageseinrichtungen fortführen zu wollen. „Erst am Ende des Dialogs und erst nach vielen Monaten hat man sich seitens der Kirche im September durchgerungen, die Schulsozialarbeit und die offene Kinder- und Jugendarbeit durch einen Partner abzudecken“, schreiben die Gemeindevertreter nun an Pfarrerin Seehaus. Immerhin zeichnete sich da eine erste Lösung ab.

Das Außengelände der Kita Knirpsenland, um die unter anderem der Streit geht. Quelle: Christian Zielke

Wenn da nicht die vorherige Vertragskündigung durch die Gemeindevertretung gewesen wäre: Gab es zuvor die Befürchtung, dass sich bei einer europaweit notwendigen Ausschreibung keine Bewerber finden, überwog in den Überlegungen nun, dass bei einer Ausschreibung ja nicht zwangsläufig die Kirche gewinnen muss. Andreas Muschinsky ( CDU) erneuerte deshalb seinen Beschlussvorschlag, die Dienstleistung nicht auszuschreiben und die Einrichtungen zunächst in Trägerschaft der Gemeinde weiterzuführen. Wenigstens, bis der „Gordische Knoten“ aufgelöst und erneut darüber beraten werden kann, welche Module ausgeschrieben werden könnten.“

Wer macht den ersten Schritt?

Jetzt sehen beide Seiten den Ball jeweils im Feld des anderen. Pfarrerin Seehaus aus der Kirchengemeinde sagt auf Nachfrage der MAZ: „Wir waren immer gesprächsbereit. Wir hätten uns sogar dem Wettbewerb in einem Ausschreibungsverfahren gestellt.“ Dass die evangelische Kirche dabei nicht zwangsläufig als Sieger vom Platz gegangen wäre, sei ihr bewusst, ergänzt sie. „Aber wenn die Lage so wie im Moment ist, haben wir ja gar keine Chance.“ Susanne Seehaus betont, dass die evangelische Kirche auch weiterhin gesprächsbereit sei, wenn man gemeinsame Lösungen, etwa mit dem Verband der Kindertageseinrichtungen und der Diakonie in Zossen, finden wolle. Aber: Jetzt sei wohl die Gemeindevertretung an der Reihe, auf die Kirche zuzugehen.

Und ähnlich endet auch die Antwort der Gemeindevertreter im Schulausschuss. Es „steht der Kirche frei, eine rechtskonforme Situation zu schaffen, die eine Ausschreibung nicht mehr nötig macht. Gerade mit Blick auf die Trägervielfalt und die betroffenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen liegt der Ball eigentlich im Feld der Kirchenverwaltung. Es verbleiben noch viele Monate, die eine Lösung in ihrem Sinne ermöglichen.

