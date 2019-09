Rangsdorf

Wer Brüller beim Programm „Engelszungenbrecher“ von Lennart Schilgen erwartete, sah sich getäuscht. Die rufen die Texte des Berliner Singers und Songwriters eher selten hervor. Die Komik des Gitarre und Klavier spielenden Kabarettisten ist leise, subtiler. Auch wenn er zuweilen kräftig in die Saiten griff, auf die Tasten hämmerte und die Stimme erhob. Wortwitz, Zungenbrecher und entsprechend überhöhte Mimik und Gestik zeichnen seine Arbeit aus.

Ohne große Vorrede

Den Zuschauern des Lieder- und Schabernack-Programms am Wochenende in der Rangsdorfer Kulturscheune gefiel es, wie sich der junge Mann ohne große Vorrede als „Möchtegern-Aktivist“ offenbarte, von nicht geschriebenen to-do-Listen, auf-dem-Schlauch-Stehen und dem Phänomen des nicht-Aufstehen-Wollens berichtete. Schnell waren die Rollen im Saal verteilt, „ich spiele Lieder, Ihr hört zu“, und ebenso schnell hatte der Künstler einen Draht zum Publikum gespannt, dem er Fragen stellte, in Zweigespräche eintrat oder es zum Mitsingen aufforderte.

Frauen spielen eine große Rolle

Frauen spielten auf Lennart Schilgens Bühne eine große Rolle: Sie hießen Miriam, Marta oder Lea und hatten alle so ihre Macken. Neben Schnäppchenjagd-Song und dem wohl leisesten Black-Metal-Titel aller Zeiten überraschte Schilgen mit einer Parodie auf den bekannten Liedermacher Reinhard Mey, die seine musikalische Vielfalt unterstrich.

Die Rangsdorfer lachen und singen mit

Die Rangsdorfer schmunzeln und lachen, singen und summen mit, Ulrike Hildebrandt ist zur Partnerin einer „interaktiven Lyrik“ erkoren und der Akteur, der an dem warmen Abend unter den Scheinwerfern Sauna-Temperaturen erduldete, hatte offensichtlich Spaß mit ihnen. Schließlich hat der ausgezeichnete Nachwuchskünstler schon vor 5000 Besuchern gesungen und gespielt, da konnte in der diesmal leider nur halb gefüllten Kulturscheune wenig schiefgehen.

Von Andrea von Fournier