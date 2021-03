Rangsdorf

Weiterhin gibt es verschlossene Türen allerorten, Kunstorte wie der Pavillon der Gedok Brandenburg – des Landesverbandes der Gemeinschaft der Künstlerinnen und Kunstförderer – in der Rangsdorfer Seebadallee sind seit November dicht. Trotzdem wird im Hintergrund gewirbelt und geplant. Der neue Vorstand des Verbandes, der erst seit Sommer im Einsatz ist, und die Projektleiterin Johanna Huthmacher kümmern sich um Förderanträge, entwickeln Ideen, überlegen coronakonforme Veranstaltungsformate für das späte Frühjahr und den Sommer.

Kunst unter Pandemiebedingungen

Oder für den Frauentag am 8. März: Am Montagabend wird es eine Online-Veranstaltung geben, bei der mehrere der Gedok-Künstlerinnen über aktuelle Projekte und ihre derzeitige Situation sprechen. „Es geht darum, die Diskussion zu eröffnen, was für Projekte Künstlerinnen derzeit starten können. Es geht um Austausch“, erklärt Johanna Huthmacher, die seit nunmehr einem dreiviertel Jahr für die Gedok Brandenburg arbeitet und damit von Beginn an mit der Situation der Kunstszene unter Pandemiebedingungen konfrontiert ist. Doch der neue Vorstand um die neue Vorsitzende Anna Haase und sie haben sich gut eingefunden, regelmäßig treffen sie sich online. „Die Arbeit der letzten Monate war vor allem kulturpolitisch geprägt“, erzählt Johanna Huthmacher. Der Vorstand und sie waren immer wieder Ansprechpartner, wenn es um Hilfsprogramme für Künstler ging oder um Ausschreibungen.

Zur Zeit für die Öffentlichkeit noch geschlossen: Das Galerie- und Bürogebäude der Gedok in Rangsdorf. Quelle: Karen Grunow

Eigentlich war mal angedacht, im Rahmen der brandenburgischen Frauenwoche eine Podiumsdiskussion zu organisieren, für die auch Teltow-Flämings Landrätin Kornelia Wehlan (Linke) angefragt war. Angelehnt an das diesjährige Motto der landesweiten Frauenwoche – „Superheldinnen am Limit“ – sollte diese Diskussion unter dem Titel „Kunst am Limit“ stattfinden. Auch wenn derlei momentan nicht möglich ist: Passé ist die Idee nicht, nur verschoben.

Filmprojekt wird vorgestellt

Stattdessen nun gibt es diesen Abend mit den Künstlerinnen via Zoom. Wer am Montag ab 19 Uhr zuschauen möchte, sollte sich bitte bis zum 5. März per E-Mail unter info@gedok-brandenburg.de anmelden. Rechtzeitig wird dann der entsprechende Zugangslink zugesandt. Gedok-Künstlerin Katrin Kamrau wird dann ein besonderes Fotoprojekt vorstellen, das sie mit Kolleginnen und dem Shia-Landesverband derzeit im Landkreis Dahme-Spreewald mit Alleinerziehenden realisiert. Künstlerin Christine Düwel, die sich als Bundesfachbeirätin für Bildende Kunst beim Gedok-Bundesverband engagiert, wird sicherlich auch über den dortigen Einsatz für Corona-Hilfen sprechen. „Kein Brot ohne Spiele“ ist ein gemeinsames Filmprojekt über Kunst und Kultur in Corona-Zeiten von Susanna Wüstneck und Stefanie Trambow, das sie vorstellen werden. Außerdem wird Antje Thierbach berichten, wie sie als Musikerin die vergangenen Monate erlebt hat. Die Künstlerin Cornelia Schlemmer wird den Abend moderieren.

Aktuelle Ausstellung vorsorglich verlängert

Wer am Gedok-Pavillon vorbeispaziert, kann dort derzeit zumindest Kunst am Fenster von Ute Postler und Yvonne Zitzmann entdecken. Drinnen ist nach wie vor die Ausstellung „Roter Faden – übers Leben“ aufgebaut, die einen Tag vor der neuerlichen coronabedingten Schließung der Kunstorte eröffnet werden konnte. Eigentlich wäre sie längst schon wieder vorbei, doch nun soll sie noch bis zum 2. Mai vor Ort und also hoffentlich bald wieder zu sehen sein. Eventuell kann es dann eine Gesprächsrunde mit den beiden Künstlerinnen geben, so etwas gehört ja üblicherweise zu den Gedok-Ausstellungen stets dazu.

Angedacht ist, dass es am 8. Mai ein Frühlingsfest geben soll mit Kunstmarkt. „Sonst gibt es ja immer einen Neujahrsempfang“, sagt Johanna Huthmacher. Dieses möglichst unter freiem Himmel rund um das Gedok-Gebäude geplante Fest könnte also eine Art verspäteter Empfang und Auftakt für den weiteren Ausstellungsreigen vor Ort werden. Da es auch keinen sonst üblichen weihnachtlichen Kunstmarkt geben konnte, soll das Fest dafür Ersatz bieten. Wenig später, am 16. Mai, soll die nächste Ausstellung beginnen – „Schnittstellen“ von Barbara Raetsch von der Gedok Brandenburg und Burghild Eichheim von der Gedok Berlin. Beide werden 85 Jahre alt in diesem Jahr. „Zwei ganz starke Positionen“, sagt Johana Huthmacher über diese beiden Malerinnen, die nach wie vor überaus aktiv sind. Bis zum 4. Juli soll die Ausstellung gehen, danach ist Sommerpause bei der Gedok. Im September dann trifft Grafik auf Skulptur, wenn Karin Gralki und Sigrid Herdam ihre Werke unter dem Titel „Bon voyage“ präsentieren. „Sie begleiten sich schon seit Jahrzehnten als Kolleginnen“, so Huthmacher.

Workshop-Projekt für Jugendliche

Ab Ende Oktober werden die neu in die Gedok Brandenburg aufgenommenen Künstlerinnen vorgestellt. Ines Schaikowski, die in Wriezen lebt, wird ihre unter anderem aus Alltagsgegenständen entstandene Objekt-Serie „Hybride Heimat“ vorstellen. Die Berliner Künstlerin Monika Meiser ist Malerin und Grafikerin und erschafft Collagen.

Um die derzeitige Gruppenschau, an der 16 Künstlerinnen beteiligt sind, bis in den Mai verlängern zu können, musste das gesamte Jahresprogramm umgemodelt werden. War das Jahresthema 2020 „Über Leben“, so ist es in diesem Jahr „Über Mut“.

Insgesamt 16 Künstlerinnen beteiligten sich an der Ausstellung „Roter Faden“, die bis zum 2. Mai verlängert ist. Quelle: Karen Grunow

Mit einem besonderen Projekt, für das die Gedok Förderung erhält, sollen Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren angesprochen werden: An vier Wochenenden können sie mit Künstlerinnen der Gedok arbeiten. Der erste Workshop soll theoretisch Ende Mai beginnen. Gedacht ist dieses Angebot vor allem für junge Leute aus Rangsdorf und Umgebung. Mehr als 1.200 Projektideen wurden im Rahmen des Förderprogramms „Neustart Kultur“ bei der Stiftung Kulturfonds eingereicht. Die Gedok Brandenburg gehört mit „sommerKUNSTwerk“ zu den insgesamt 174 ausgewählten Konzepten. Eine Hörspiel-Schreibwerkstatt, Exkursionen und Gespräche mit Stadtplanern, Collagen für Instagram und Street Art gehören zu den kostenlosen Workshop-Angeboten der Gedok. Wer sich dafür interessiert, erfährt mehr unter workshop@gedok-brandenburg.de.

Von Karen Grunow