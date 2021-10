Rangsdorf

Mehrere Wählerinnen und Wähler haben sich Ende der Woche in Rangsdorf darüber beschwert, dass sie keine Briefwahlunterlagen für die Landrats-Stichwahl bekommen hätten. Wie die Gemeinde auf MAZ-Anfrage mitteilte, hätten die Wählerinnen und Wähler in allen gemeldeten Fällen ein nötiges Kreuz auf dem Antrag für die Briefwahlunterlagen vergessen.

Offenbar waren die Wahlberechtigten davon ausgegangen, dass sie die Briefwahlunterlagen für die Stichwahl automatisch erhalten, wenn sie bereits für die Wahlen am 26. September Briefwahlunterlagen beantragt hatten. Für die Beantragung der Briefwahlunterlagen für die Stichwahl hätte auf dem Antrag allerdings ein drittes Kreuz gesetzt werden müssen, so Gemeindesprecherin Peggy Heydick. Das hätten die rund 20 Bürgerinnen und Bürger, die sich in dieser Woche beschwerten, die Unterlagen nicht per Post erhalten zu haben, nicht gesetzt.

Wer keine Briefwahlunterlagen hat, kann im Wahllokal wählen

Die Gemeindesprecherin weißt aber daraufhin, dass alle Wahlberechtigten, die keine Briefwahlunterlagen herhalten haben, am Sonntag ins Wahllokal gehen können. Auch wer denke, die Briefwahlunterlagen beantragt zu haben, könne diese Option nutzen. Gezählt würden nur Briefwahlunterlagen, die ordnungsgemäß eingegangen seien. Und nur diese Briefwählerinnen und -wähler werden von der Liste im Wahllokal gestrichen.

Von lin