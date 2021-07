Rangsdorf

Noch bis zum letzten Ferientag, also bis zum 6. August, läuft der Brandenburger Lesesommer in der Rangsdorfer Bibliothek. Bis zur Halbzeit haben sich daran 182 kleine und große Leseratten beteiligt. Das sind schon jetzt fast so viele Teilnehmende wie beim Lesesommer des vergangenen Jahres.

Die jungen Bücherfans lesen so eifrig, dass einige von ihnen täglich neuen Lesestoff ausleihen. Und den gibt es für jeden Geschmack. Selbst die mit neun Jahren jüngsten Kinder berichten den Mitarbeiterinnen der Bibliothek begeistert, welche Leseabenteuer sie erlebt haben. Denn erst damit bekommen sie einen Stempel ins eigene Logbuch.

Bürgermeister Klaus Rocher möchte die Begeisterung der Teilnehmenden noch zusätzlich belohnen. Die Gemeinde spendiert für jedes 8. und 16. gelesene Buch eine Ente, die beim Rangsdorfer Sommerfest am 28. August ins Rennen um attraktive Preise geht.

Doch auch die Kinder, die nicht ganz so viele Bücher lesen, können sich über eine Belohnung freuen: Wer drei Bücher gelesen hat, bekommt eine Urkunde, vielleicht sogar eine Eins in Deutsch im neuen Schuljahr und garantiert ein Los für die Tombola mit attraktiven Preisen. Wichtig ist es in jedem Fall, das Logbuch bis zum 17. August in der Bibliothek abzugeben.

Kinder, die nach den Ferien in die vierte Klasse kommen, bis hin zu Jugendlichen der 12. Klasse, können aus fast 400 neuen Büchern auswählen und mit ihnen die Ferien lesend genießen. Alle Informationen zum Lesesommer gibt es im Internet unter www.rangsdorf.bbopac.de

