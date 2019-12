Schönefeld

Auf dem südlichen Berliner Ring hat am Montagmorgen ein Lkw-Rad einen Skoda getroffen. Zwischen dem Schönefelder Kreuz und der Ausfahrt Rangsdorf wurde das Auto gegen 6.30 Uhr von einem Lkw-Rad getroffen worden, das ein bislang unbekanntes Fahrzeug verloren hatte. Der Fahrer des Wagens blieb glücklicherweise unverletzt, musste aber einen Abschleppdienst für den Skoda rufen. An dem Wagen war ein Schaden in einer von etwa 2000 Euro entstanden.

Von MAZonline