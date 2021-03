Rangsdorf

Nach dem Brand Ende Januar im Wasserwerk Rangsdorf, bei dem die sogenannte Desorptionsanlage, die der Wasseraufbereitung dient, komplett zerstört worden war, hat das Gesundheitsamt des Landkreises Wasserproben genommen. Zuvor hatten zahlreiche Anwohner und Klagen in den sozialen Netzwerken im Laufe des Wochenendes vermuten lassen, dass bei dem Brand Fremdstoffe in die Wasserversorgung gelangt waren.

Nach den nun vorliegenden Gesamtergebnissen konnte das Gesundheitsamt im Trinkwasser der Reinwasserkammern und in zwei weiteren Proben im Wasserleitungsnetz Naphtalin nachweisen. „Naphtalin entsteht bei unvollständiger Verbrennung organischen Materials, was auch zu dem rauchigen Geruch des Trinkwassers bei einigen Verbrauchern geführt hat“, heißt es vom Gesundheitsamt.

Kein Gesundheitsrisiko

Der Grenzwert für Naphtalin ergibt sich aus der Summe der sogenannten Polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe, zu denen Naphtalin zählt. Dieser Grenzwert sei bei den zwei Trinkwasserproben im Netz eingehalten worden. In einer weiteren Probe wurde er leicht überschritten. Dieser Wert habe jedoch für Menschen absolut kein Gesundheitsrisiko dargestellt, heißt es weiter. In einer Nachprobe am 12. März sei Naphtalin gar nicht mehr nachweisbar gewesen.

Dennoch ist das Wasserwerk Rangsdorf weiterhin außer Betrieb, die Trinkwasserversorgung von Dahlewitz und dem westlichen Teil von Rangsdorf erfolgt über das Wasserwerk Großschulzendorf.

Von Udo Böhlefeld