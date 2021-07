Rangsdorf/Königs Wusterhausen

Nach dem schweren Unfall am Montag auf dem südlichen Berliner Ring werden Stimmen in der Feuerwehr laut, die eine bessere Ausstattung und die Anschaffung von Spezialfahrzugen anregen. Kranaufbauten auf Rüstfahrzeugen könnten Leben retten, sagt Königs Wusterhausens Stadtwehrführer Sebastian Gellrich. Dass die drei beteiligten Wehren aus Königs Wusterhausen, Rangsdorf und Zeuthen am Montag einen solchen Kran nicht hatten, hätte hingegen fast ein Menschenleben gekostet.

Bei dem Unfall war ein polnischer LKW-Fahrer nahe dem Rasthof Fichtenplan nahezu ungebremst auf das Stauende aufgefahren. Der Lkw hatte tonnenweise Getreide geladen, sein Auflieger war zudem verstärkt, so dass die Last der Ladung beim Aufprall mit voller Wucht auf das Führerhaus drückte und es zerquetschte.

Schere, Spreizer und Seilwinden reichten nicht aus

Das Bild, dass sich den Feuerwehrleuten zeigte, war dramatisch. Der Fahrer lebte aber, er war sogar ansprechbar – aber derart eingeklemmt, dass die Wehren schnell ans Ende ihrer Möglichkeiten kamen. „Schere und Spreizer haben bei diesen Verformungen nichts gebracht“, sagt Sebastian Gellrich, Stadtwehrführer von Königs Wusterhausen, der bei dem Einsatz dabei war.

Die einzige Option, den schwer verletzten Mann zu retten, war, die Lkw auseinanderzuziehen. Die Seilwinden der Feuerwehrfahrzeuge reichten dafür aber nicht aus – sie sind für maximal zehn Tonnen Gewicht ausgelegt. Die beiden beteiligten Lkw wogen aber deutlich mehr. „Dann meldete der Notarzt, dass die Werte des Fahrers schlechter werden, und dass wir ihn sofort rausholen müssen, weil er sonst wohl nicht überlebt“, sagt Sebastian Gellrich.

Zwei Abschleppfahrzeuge sprangen ein

Dass der Mann nicht am Unfallort starb, verdankt er zwei glücklichen Umständen. Zum einen hatte die Feuerwehr frühzeitig einen Abschleppdienst geordert. Der war inzwischen eingetroffen, weil er schnell losgefahren war und sich dank der Vollsperrung auch über die freie Autobahn der Unfallstelle nähern konnte. Zum anderen hatte ein zweites Abschleppfahrzeug aus Potsdam zufällig im Stau gestanden. Der Fahrer bot sofort seine Hilfe an. Die Abschleppwagen zogen die Lkw auseinander.

Aus diesem Führerhaus musste ein Mensch gerettet werden. Quelle: BLP

Auf glückliche Umstände könne man sich aber nicht immer verlassen, sagt der Stadtwehrführer – und richtet einen Appell ans Land. Dort müsse man erkennen, dass Wehren ihn ihren Rüstwagen – also den Fahrzeugen für technische Hilfeleistung – spezielle Aufsatzkräne benötigen, um auch in solchen Situationen helfen zu können.

Land zieht Nachhaltigkeit von Kranaufbauten in Zweifel

Eigentlich werden Feuerwehrfahrzeuge von den Kommunen bezahlt. Rüstwagen für Autobahneinsätze werden aber vom Land gefördert – und das Land bestimmt am Ende auch, was bestellt wird uns was nicht.

Die Kranaufsätze, von denen Gellrich spricht, werden nicht gefördert. Beim Land stuft man sie als Kompromisslösungen ein, weil die Aufsätze groß, schwer und teuer sind, Platz für normale Rüstwagen-Beladung wegnehmen, zugleich aber nicht die Leistungsfähigkeit eines echten Feuerwehrkrans bieten können, wie etwa das Land Berlin einige im Einsatz hat. „Derartige ’Fahrzeugexoten’ zu fördern entspricht nicht den bisherigen Fördergrundsätzen, etwa im Zusammenhang mit einer zentralen Beschaffung, welche erst durch eine größere Stückzahl baugleicher Fahrzeuge sinnvoll und wirtschaftlich wird“, heißt es dazu aus dem Innenministerium. „Die Nachhaltigkeit solcher Einzellösungen über die Jahre der Nutzung ist auch eher in Zweifel zu ziehen.“

Sebastian Gellrich sieht das – auch unter dem Eindruck der Ereignisse vom Montag – anders. „Natürlich kommen solche Einsätze nicht so oft vor. Aber sowie der Kran ein Menschenleben rettet, war er sein Geld schon wert“, sagt er.

Von Oliver Fischer