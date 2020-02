Neue Mitstreiter für Seniorenbeirat gesucht

Rangsdorf

Der Seniorenbeirat der Gemeinde Rangsdorf sucht neue ehrenamtliche Mitstreiter. Diese sollen zunächst die Arbeit der gewählten Mitglieder im Seniorenbeirat der Gemeinde unterstützen.

Der Seniorenbeirat besteht aus sieben Mitgliedern, davon sind zuletzt zwei zurückgetreten, die durch Nachrücker ersetzt wurden. Einer davon ist Matthias Woeller, der gleichzeitig Pressesprecher des Beirats ist. Er macht darauf aufmerksam, dass bei ähnlichen Rücktritten in der Zukunft niemand mehr nachrücken könne. „Der Seniorenbeirat würde es sehr begrüßen, wenn wir neue ehrenamtliche Mitstreiter aus Rangsdorf, Groß Machnow und Klein Kienitz dazu gewinnen“, sagt Woeller. Die neuen Mitstreiter sollen sich aber zunächst informell in die Arbeit des Seniorenbeirats einbringen. Sie können gegebenenfalls später zum „amtlichen“ Seniorenbeirat gewählt werden.

Ehrenamtlicher Beirat

Die neue Hauptsatzung der Gemeinde regelt unter anderem die Mitwirkung von Senioren in der Kommunalpolitik. Demnach werden sieben Vertreter von der Gemeindevertretung (GV) in den Beirat berufen. Der Beirat berät die Gemeindevertretung in allen Fragen, die ältere Menschen in Rangsdorf betreffen. Der „amtliche“ Seniorenbeirat wurde erst im Herbst letzten Jahres von der GV gewählt. Auch die Vorsitzende Birgitta Schiller aus Großmachnow ist seit November vergangenen Jahres im Amt. Sie wird vertreten von Marina Mertins. Jürgen Muschinsky wurde zum Schriftführer gewählt.

Öffentliche Informationen

Mitglieder des Seniorenbeirats dürfen nicht gleichzeitig über ein Mandat in der Gemeindevertretung, dem Kreis-, Landtag oder Bundestag oder dem Europäischen Parlament verfügen. Um die Arbeit des Seniorenbeirats in Rangsdorf zu ermöglichen, werden die Tagesordnungen nicht mehr ausschließlich im Informationssystem für die Gemeindevertreter veröffentlicht, sondern es erfolgen auch Informationen in den Informationskästen der Gemeinde.Die nächsten beiden Sitzungen des Seniorenbeirats finden am 12. Februar um 18 Uhr im ehemaligen Gutshaus „Salve“ und am 18. März, ebenfalls um 18 Uhr, im Bürgertreff Klein Kienitz in der Dorfstr. 14 statt.

Von Udo Böhlefeld