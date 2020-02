Ehrenamtliche Busfahrer gesucht

Rangsdorf

Nachdem das Südring-Center zum Jahreswechsel seinen Fahrdienst für Senioren zum Südring-Center mit dem Jahreswechsel eingestellt hat, soll möglichst bald ein ehrenamtlicher Shuttle-Service zu dem Einkaufszentrum fahren.

120 Haushalte ohne Fahrdienst

„Das ist eine fatale Situation“, so Gemeindevertreter Clemens Wudel (parteilos), der seit Jahren für eine Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs in und nach Rangsdorf eintritt. In den letzten Jahren haben jeden Donnerstag zwischen fünf und zwanzig Haushalte den Fahrdienst genutzt, insgesamt waren es 120 Haushalte, die den Fahrdienst des Südring-Centers in Anspruch genommen haben. „Mit der Einstellung dieses Dienstes sind nicht nur Einkaufsfahrten weggebrochen, sondern auch die Möglichkeit, sich mit anderen Senioren zum Kaffee zu treffen“, so Clemens Wudel.

Ehrenamtliche Fahrer gesucht

Als das Thema in der letzten Sitzung des Rangsdorfer Seniorenbeirats zur Sprache kam, haben sich spontan die beiden Gemeindevertreter Clemens Wudel und Eberhard Ramfeldt ( CDU) darauf verständigt, einen ehrenamtlichen Fahrdienst ins Leben zu rufen, der wenigstens alle zwei Wochen zum Südring-Center fährt. Nebenbei könne man so auch feststellen, wer die Fahrten zum Südring-Center nutze, um sich mit Freunden zu treffen, so Wudel. Es geht den beiden Initiatoren nicht allein um Unterstützung beim Einkauf von Lebensmitteln.

Die Vorbereitungen für den Fahrdienst sind in Arbeit, Ende des Monats soll es losgehen. Allerdings werden noch weitere freiwillige Fahrer gesucht, die das Fahrerteam unterstützen. Interessenten sollen sich unter der Nummer 033708-236688 (Frau Jüngst) melden.

Von Udo Böhlefeld